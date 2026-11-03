AUH: quiénes van a cobrar un extra de $60.203 en noviembre

Anses confirmó que el Complemento Leche aumentó a $60.203 en noviembre. El extra está destinado a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y mujeres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo. Se paga automáticamente y se puede cobrar junto con la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En noviembre de 2026, el beneficio alcanzó los $60.203 y está destinado a titulares de la AUH con hijos menores de 3 años y mujeres que cobran la Asignación por Embarazo. El pago es automático y compatible con la Tarjeta Alimentar.

Anses paga un extra de $60.203 a titulares de AUH en noviembre

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días aumentó a $60.203 en noviembre de 2026, de acuerdo con los nuevos valores publicados en Mi Anses.

El incremento fue del 1,93%, en línea con la movilidad aplicada este mes a las prestaciones sociales. De esta manera, el subsidio pasó de $59.063 en octubre a $60.203 en noviembre.

A diferencia de otras asignaciones familiares, el Complemento Leche no aparece en las escalas generales de la Resolución 303/2026. Su importe se confirma a través de los anexos publicados por el organismo previsional.

¿Quiénes pueden cobrar el Complemento Leche de Anses?

El beneficio fue creado por la Ley 27.611, conocida como Ley de los Mil Días, con el objetivo de garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.

Pueden cobrar los $60.203 en noviembre:

Titulares de la AUH que tengan hijos menores de 3 años.

que tengan hijos menores de 3 años. Mujeres embarazadas que perciban la Asignación por Embarazo.

La incorporación al programa es automática. El Ministerio de Capital Humano y Anses identifican a las personas que cumplen con los requisitos mediante el intercambio de información entre los organismos.

Por lo tanto, no es necesario realizar un trámite ni presentar un formulario para acceder al Complemento Leche.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en noviembre

El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar. Esto permite que las familias que cumplen con los requisitos reciban ambos beneficios durante el mismo mes.

En noviembre de 2026, los montos de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

Un hijo: $72.250.

Dos hijos: $113.299.

Tres o más hijos: $149.425.

De esta manera, una familia con un hijo menor de 3 años puede sumar el Complemento Leche a la AUH y a la Tarjeta Alimentar.

Cuánto cobra una familia con AUH, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar

En noviembre, la AUH aumentó a $159.611 por hijo. Sin embargo, cuando corresponde la retención del 20%, Anses deposita mensualmente el 80% de la prestación, equivalente a $127.688,80.

Por ejemplo, una familia con un hijo menor de 3 años que cobra los tres beneficios recibirá:

AUH con retención del 20%: $127.688,80.

Complemento Leche: $60.203.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

El ingreso total será de $260.141,80 en noviembre.

Cabe recordar que algunas familias con niños menores de 5 años pueden cobrar el 100% de la AUH sin retenciones, gracias a la automatización de los controles sanitarios. Para ello, Anses realiza un cruzamiento de datos con el Ministerio de Salud.

¿Qué puede pasar con el Complemento Leche en 2027?

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla modificaciones en el mecanismo de actualización de las asignaciones familiares.

Si el Congreso aprueba la propuesta del Gobierno nacional, prestaciones como la AUH, la Asignación por Embarazo y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días dejarían de recibir aumentos mensuales vinculados a la movilidad de Anses.

Por el momento, el importe de $60.203 corresponde a noviembre de 2026 y los posibles cambios dependerán de la aprobación legislativa.