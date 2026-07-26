“Seguimos luchando por darles una mejor vida”: el refugio Ángeles de Cuatro Patas logró cancelar su millonaria deuda y seguirá funcionando

El refugio confirmó que pudo cancelar los $10 millones que debía por la atención de los animales y recibió otros $4 millones para afrontar futuros gastos. Agradecieron a quienes colaboraron y ayudaron a difundir el pedido de auxilio.

El refugio Ángeles de Cuatro Patas se convirtió desde hace más de una década en un espacio de protección para cientos de perros que fueron abandonados, sufrieron maltrato o necesitaban atención veterinaria.

Debido a la situación económica, el refugio lanzó un pedido de ayuda para reunir el dinero necesario para afrontar una deuda veterinaria que superaba los $10 millones. La situación estaba vinculada principalmente con los elevados costos que implica cuidar a los 240 perros que actualmente permanecen en el lugar.

Una parte importante de los animales que viven en el refugio son perros de edad avanzada o que padecen enfermedades crónicas. Por ese motivo, requieren controles veterinarios frecuentes, medicación y alimentos especiales, además de estudios, internaciones y cirugías cuando su estado de salud lo necesita.

A estos gastos se suman los casos de animales que son encontrados en la calle y llevados al refugio para recibir atención. Según explicaron desde la organización, en algunas oportunidades las personas que solicitan ayuda dejan de hacerse cargo de los gastos una vez que la urgencia médica fue resuelta y el refugio termina asumiendo esos costos.

Todo este escenario había llevado a la institución a advertir sobre las dificultades para sostener el funcionamiento del lugar y continuar garantizando la atención de todos los animales.

Luego del pedido de ayuda y de la colaboración recibida, Ángeles de Cuatro Patas confirmó que pudo cancelar en su totalidad la deuda veterinaria de $10 millones que mantenía por diferentes cuentas.

La organización comunicó la noticia a través de sus redes sociales y señaló que, además, recibió otros $4 millones a cuenta del refugio, un dinero que permitirá afrontar parte de los gastos que demande el cuidado de los perros.

Desde la institución aclararon que la atención de los animales continúa y que todos seguirán con sus controles médicos semanales, además de recibir los alimentos especiales y la medicación que necesita cada uno.

“Esto sigue día a día“, remarcaron desde el refugio en el comunicado en el que informaron sobre la cancelación de la deuda.

Desde Ángeles de Cuatro Patas agradecieron a todas las personas que realizaron aportes económicos y a los medios de comunicación que ayudaron a difundir la situación que atravesaba la institución.

La responsable del refugio, Beatriz Mendez, también destacó el acompañamiento recibido para poder alcanzar el objetivo y continuar con el cuidado de los animales.

“Juntos seguimos luchando por darle una mejor vida a quienes más lo necesitan, nuestros amigos de 4 patas“, expresaron desde la organización.

Más allá de haber logrado cancelar la deuda veterinaria, el refugio continúa con la necesidad de encontrar hogares responsables para los perros que viven allí, especialmente para los animales de mayor edad, que suelen tener menos posibilidades de ser adoptados.