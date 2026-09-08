Se incendió una garita en la playa de estacionamiento de la Municipalidad de Ciudad: tres personas sufrieron quemaduras

El fuego se desató durante la madrugada en una garita ubicada sobre calle 9 de Julio. Tres personas que se encontraban en el interior lograron salir y fueron asistidas en el lugar. El tránsito debió ser interrumpido de manera preventiva.

Un incendio generó preocupación durante la madrugada de este martes en pleno Centro de Mendoza. Una garita ubicada en una playa de estacionamiento cercana a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, sobre calle 9 de Julio, fue alcanzada por las llamas y tres personas que se encontraban en el interior resultaron con quemaduras menores.

El siniestro se registró en el tramo de 9 de Julio comprendido entre Virgen del Carmen de Cuyo y Peltier.

Ante la emergencia, trabajaron dotaciones de Bomberos de Ciudad y del Cuartel Central, que intervinieron para controlar el fuego y evitar que se propagara.

De acuerdo con la información brindada hasta el momento, el fuego se habría iniciado a raíz de un desperfecto en una garrafa que se encontraba dentro de la garita.

En ese momento había tres personas. Pudieron salir por sus propios medios, pero sufrieron quemaduras de carácter menor y fueron asistidas en la misma playa de estacionamiento.

Mientras los bomberos trabajaban para controlar el incendio, personal de Tránsito de la Ciudad dispuso un corte preventivo en la zona de 9 de Julio y Pedro Molina.

La medida generó restricciones momentáneas para los vehículos que circulaban por ese sector del microcentro, debido al despliegue de los equipos de emergencia y para facilitar las tareas de los bomberos.