SUAF para monotributistas: cuánto cobran en septiembre de 2026

Anses aumentó un 2,11% las asignaciones familiares del SUAF para monotributistas en septiembre. Conocé cuánto corresponde cobrar por hijo, hijo con discapacidad y prenatal, según la categoría, y qué beneficios reciben los monotributistas sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para los monotributistas en septiembre de 2026. Las prestaciones recibieron un aumento del 2,11%, de acuerdo con la movilidad mensual.

Los nuevos valores fueron oficializados mediante el Anexo VI de la Resolución 260/2026 de Anses. En el caso de los monotributistas, el monto de la asignación familiar depende de la categoría del Monotributo.

Cuánto cobra un monotributista por hijo en septiembre

Los valores de la Asignación Familiar por Hijo para los monotributistas quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría de Monotributo Monto por hijo A $77.025 B $51.958 C $31.427 D $16.217 E $16.217 F $16.217 G $16.217 H $16.217

Las categorías I, J y K no cobran la asignación ordinaria por hijo, aunque pueden mantener el acceso a la asignación por hijo con discapacidad bajo las condiciones correspondientes.

Estos mismos valores corresponden a la Asignación Familiar Prenatal, según la categoría y las condiciones establecidas por Anses.

Cuánto paga el SUAF por hijo con discapacidad

En el caso de los monotributistas con hijos con discapacidad, los montos son más elevados y también dependen de la categoría:

Categoría A: $250.780.

$250.780. Categoría B: $177.412.

$177.412. Categorías C a K: $111.970.

Los importes pueden ser superiores en las zonas geográficas donde rigen valores diferenciales.

Qué asignaciones pueden cobrar los monotributistas

Las asignaciones del SUAF para monotributistas incluyen:

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Asignación Familiar Prenatal.

Ayuda Escolar Anual, cuando corresponde.

Es importante que los datos personales y familiares estén correctamente registrados en Anses para poder cobrar las prestaciones. La información puede verificarse ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Monotributistas sociales: qué prestación cobran

Una situación diferente se presenta con los monotributistas sociales, ya que no están incluidos en el SUAF.

Quienes pertenecen a este régimen pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

En septiembre de 2026, la AUH aumentó a $154.031 por hijo. Anses retiene el 20%, equivalente a $30.806,20, por lo que el pago mensual directo es de $123.224,80.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total es de $501.537. Después de la retención del 20%, el pago directo asciende a $401.229,60.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar

Además de la AUH, los monotributistas sociales que cumplen con los requisitos pueden acceder a prestaciones alimentarias del Ministerio de Capital Humano.

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días se ubica en $58.098 durante septiembre.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene los siguientes valores:

$72.250 para un hijo.

para un hijo. $113.299 para dos hijos.

para dos hijos. $149.425 para tres hijos o más.

De esta manera, los montos de septiembre marcan una diferencia importante entre ambos regímenes: los monotributistas tradicionales cobran asignaciones familiares a través del SUAF según su categoría, mientras que los monotributistas sociales pueden acceder a la AUH y a otros beneficios sociales si cumplen las condiciones correspondientes.