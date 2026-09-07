Choque frontal entre dos camionetas en Maipú: un niño tuvo que ser trasladado al Hospital Notti

Violento choque frontal en Maipú: cinco personas resultaron heridas, un conductor quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por Bomberos. Un menor fue trasladado al Hospital Notti y los demás heridos fueron derivados al Central y al Perrupato. La ruta 60 permanece totalmente cortada.

Un grave accidente se registró este lunes por la mañana en la ruta 60, entre las calles Nazar y Polvaredas, en Maipú, donde dos camionetas protagonizaron un violento choque frontal. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos quedaron con sus frentes completamente destruidos y cinco personas resultaron heridas, entre ellas, un niño que tuvo que ser trasladado al Hospital Notti.

El siniestro ocurrió pasadas las 10, cuando un testigo dio aviso a la línea de emergencias sobre la colisión. Al arribar al lugar, personal policial constató la magnitud del accidente y solicitó la presencia de Bomberos y ambulancias.

En total, eran cinco las personas involucradas. En una de las camionetas viajaba una familia compuesta por cuatro integrantes, mientras que en una Peugeot Partner se trasladaba únicamente el conductor.

La violencia del impacto provocó que el conductor de la Peugeot Partner quedara atrapado dentro del habitáculo. Debido a las lesiones y a los daños que sufrió el vehículo, tuvo que ser rescatado por Bomberos.

El hombre fue uno de los heridos que presentó mayor complejidad y, una vez retirado del vehículo, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

En tanto, los cuatro integrantes de la otra camioneta habían logrado salir del rodado cuando llegaron los equipos de emergencia. De todos modos, también debieron ser asistidos y trasladados a distintos hospitales para evaluar las lesiones sufridas.

Entre los heridos se encuentra un menor de edad, que fue trasladado al Hospital Notti. Los demás involucrados fueron derivados al Hospital Central y al Hospital Perrupato, de acuerdo con el estado de cada paciente.

Corte total de la ruta 60

El accidente generó un corte total de la ruta 60 en el sector donde ocurrió la colisión. Durante el operativo trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos y equipos sanitarios para rescatar al conductor atrapado, asistir a los heridos y realizar las tareas correspondientes.

Por el momento, las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el choque frontal y buscan determinar cómo ocurrió la colisión entre ambos vehículos.