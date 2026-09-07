“Sofi infiel”: qué dijo la mendocina luego de que su auto se volviera viral

El vehículo había sido visto en Mendoza con el capó dañado y una llamativa frase escrita con aerosol: “Sofi infiel”. La imagen generó todo tipo de especulaciones en redes sociales, pero la joven decidió contar qué había ocurrido realmente y sorprendió a todos con su explicación.

Una imagen comenzó a circular hace algunos días en Mendoza. Es que una joven se encontró con un particular auto estacionado. Es que además de tener el capó destrozado le habían escrito una frase con aerosol: “Sofi infiel”. El video comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y miles de usuarios se preguntaron que había hecho Sofi para recibir tal venganza. Sin embargo, la protagonista salió a contar la verdad y nadie se esperaba lo que pasó.

La imagen llegó a las redes cuando una joven publicó un video en TikTok en el que mostraba el vehículo estacionado en un centro comercial de Mendoza.

El estado del auto llamó inmediatamente la atención. La parte delantera estaba dañada y, sobre el capó, podía leerse claramente la inscripción “Sofi infiel”.

Junto al video, la usuaria escribió una frase que terminó de despertar la curiosidad de miles de personas: “Sofi necesito saber el lore”. A partir de allí comenzaron las especulaciones.

Algunos usuarios aseguraron haber visto el vehículo anteriormente en un shopping de Mendoza y otros comentaron que, después de unos días, la palabra “infiel” había sido cubierta. Pero nadie conocía el verdadero origen del mensaje. Hasta que apareció Sofi.

Qué hay detrás del auto que apareció en Mendoza pintado con la palabra “infiel”

Este fin de semana, la propia dueña del vehículo decidió publicar un video para explicar la situación y ponerle fin a las versiones que habían comenzado a circular sobre ella.

La joven reconoció que entendía perfectamente por qué quienes habían visto el auto podían haber pensado que se trataba de una historia de infidelidad. Sin embargo, aclaró que detrás de la inscripción había una situación completamente distinta.

Según contó, todo comenzó con un accidente de tránsito. La joven chocó desde atrás contra un camión y como consecuencia del impacto su vehículo sufrió daños en la parte delantera, principalmente en el capó.

Después llevó el auto a un taller para repararlo, pero como todavía debía esperar algunos días hasta conseguir un turno, volvió a llevarlo a su casa. Y fue allí donde apareció el inesperado protagonista de la historia: su hermano.

En medio de la situación, y mientras Sofi atravesaba el mal momento provocado por el accidente, su hermano le hizo una propuesta que parecía una simple broma familiar.

La joven relató que Juanpi le preguntó si podía escribir algo sobre el capó del auto. Al principio, Sofi se negó. Sin embargo, terminó aceptando la idea. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que el mensaje elegido iba a generar semejante repercusión en las redes sociales.

El hermano decidió escribir “Sofi infiel”, una frase que, fuera de contexto, parecía revelar un escándalo sentimental. Pero la inscripción terminó fotografiada, publicada en TikTok y convertida en una historia viral.

“Si estaban buscando una historia de infidelidad, no llegaron al lugar correcto”. La protagonista reconoció que nunca imaginó que aquella broma terminaría generando semejante revuelo.

En su explicación, incluso se tomó con humor las teorías que habían aparecido en las redes y dejó claro que la historia de los supuestos cuernos simplemente no existía. Con ironía, cerró su video señalando que quienes esperaban descubrir una historia de infidelidad, engaños y corazones rotos se habían equivocado de historia.

Las redes reaccionaron al verdadero “lore” de Sofi

Una vez que la mendocina explicó lo sucedido, el video volvió a generar repercusión, aunque esta vez por un motivo diferente.

Muchos usuarios admitieron que habían quedado esperando una historia de infidelidad mucho más dramática y reaccionaron con humor ante la explicación.

Entre los comentarios aparecieron mensajes como: “El chisme vino a mí” y “Gracias por la aclaración, no podía terminar de lavar los platos sin el lore completo”. Otros usuarios directamente confesaron que preferían la versión imaginada antes que la verdadera historia.