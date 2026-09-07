Presos hicieron un streaming desde el ex Cose y uno aseguró ser “el tirador de la bicicleta”

Un grupo de jóvenes privados de la libertad realizó un streaming desde un instituto de Mendoza, donde habló de delitos, drogas y violencia. Uno de ellos aseguró ser el “tirador de la bicicleta”, vinculado a un violento ataque ocurrido en Las Heras. Ahora investigan cómo lograron acceder a teléfonos celulares dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil.

Un grupo de jóvenes privados de la libertad realizó una transmisión en vivo en la que habló de delitos, drogas y violencia. Uno de ellos incluso aseguró ser el autor del ataque conocido como el “tirador de la bicicleta”, ocurrido en octubre de 2025 en Las Heras. El episodio generó una investigación para determinar cómo los detenidos accedieron a teléfonos celulares dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil.

Durante el streaming, los jóvenes se refirieron abiertamente a distintos delitos y se definieron como “sicarios”. En un momento de la transmisión, uno de ellos afirmó estar vinculado con un secuestro y sostuvo que junto a otros integrantes del grupo robaban a personas con dinero y asesinaban por encargo.

La situación generó preocupación dentro del sistema penitenciario y de responsabilidad penal juvenil, debido a que los protagonistas de la transmisión se encontraban privados de la libertad y, pese a ello, contaban con teléfonos celulares para realizar una emisión en vivo.

Uno de ellos aseguró ser el “tirador de la bicicleta”

Uno de los jóvenes que participó de la transmisión afirmó ser el denominado “tirador de la bicicleta”, en referencia a un violento episodio ocurrido el 3 de octubre de 2025 en el barrio 8 de Abril, en Las Heras.

En aquel hecho, tres personas que circulaban en una camioneta fueron atacadas a tiros. Como consecuencia del ataque, uno de los ocupantes resultó gravemente herido, con un disparo en una zona cercana a la carótida.

El joven que apareció en el streaming había sido buscado por una causa por tentativa de homicidio agravado y posteriormente fue detenido. Su participación en la transmisión volvió a poner el foco sobre su situación dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil.

De todos modos, la afirmación realizada durante el streaming deberá ser analizada por la Justicia y no constituye, por sí sola, una prueba de responsabilidad penal por aquel ataque.

Investigan cómo consiguieron los celulares

A partir de la aparición de las imágenes, se dispuso una investigación interna y administrativa en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil para determinar cómo los jóvenes pudieron acceder a teléfonos celulares y utilizarlos para realizar una transmisión en vivo.

El episodio también abrió interrogantes sobre los controles dentro de los establecimientos donde permanecen alojados adolescentes y jóvenes vinculados con causas penales.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la situación de jóvenes de alrededor de 19 años que cuentan con antecedentes y causas de gravedad y que permanecen dentro de un régimen diseñado originalmente para personas de menor edad.

En ese sentido, el caso volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de responsabilidad penal juvenil y las condiciones en las que permanecen alojados jóvenes con prontuarios importantes.

Qué pasará con los detenidos

Ahora resta determinar qué medidas se tomarán con los protagonistas del streaming y, especialmente, cuál será el futuro de al menos el mayor de los jóvenes detenidos.

La investigación deberá establecer, además, cómo ingresaron los teléfonos, quién permitió su utilización y si existieron fallas en los controles del establecimiento.

La transmisión, que se extendió durante la madrugada y parte de la mañana, terminó exponiendo desde el interior del sistema una situación que ahora es motivo de una investigación administrativa y que podría tener también consecuencias judiciales.