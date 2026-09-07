Se conoció el primer parte médico de Mirtha Legrand: ¿qué dice?

Tras ser ingresada este lunes a la Clínica Mater Dei, las autoridades de la institución difundieron el primer informe oficial sobre el estado de la mítica conductora. La Diva de la televisión permanecerá en una habitación común para someterse a estudios y continuar con un tratamiento específico tras presentar un cuadro respiratorio.

A pocas horas de confirmarse su ingreso hospitalario, se dio a conocer el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. Desde el Sanatorio Mater Dei, el equipo médico a cargo de su atención emitió un comunicado oficial firmado por su director, el Dr. Enrique Echague, detallando el diagnóstico preciso y los pasos a seguir.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, cita el informe emitido por las autoridades del establecimiento.

Asimismo, la institución confirmó que la familia de la artista agradece las muestras de afecto recibidas y adelantó que, si la evolución no presenta complicaciones, el día miércoles se emitirá un nuevo parte médico, siendo esta la única vía de comunicación autorizada.

Monitoreo preventivo y tranquilidad de la familia

El estado de salud de la “Chiqui” había encendido las alarmas durante el fin de semana luego de su ausencia en sus tradicionales emisiones televisivas. En su lugar, su nieta Juana Viale tomó las riendas del programa informando que su abuela se encontraba en reposo debido a un estado gripal.

En la misma línea, su hija Marcela Tinayre aportó serenidad al sostener que la conductora atravesaba un episodio de gripe. La decisión de hospitalizarla en una sala común responde a un protocolo de evaluación preventiva, considerando los antecedentes de meses atrás, cuando una afección similar requirió seguimiento estricto y administración de antibióticos antes de otorgarle el alta definitiva.