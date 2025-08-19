Se entregó el conductor de 76 años que atropelló y mató a un hombre en Maipú

El automovilista que había huido tras atropellar a Eliberto Cruz Cardozo, de 60 años, se presentó en la Oficina Fiscal de Maipú junto a su abogado y entregó la camioneta con la que protagonizó el siniestro.

El hecho ocurrió el lunes cerca de las 7.30 de la mañana, en la intersección de Roma y Don Bosco, en Maipú. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública, con graves heridas y restos de un vehículo esparcidos en el lugar.

Cuando arribaron los efectivos de la Comisaría 49°, encontraron a la víctima con signos vitales muy débiles. A pesar de la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los médicos confirmaron el fallecimiento de Eliberto Cruz Cardozo, quien ese mismo día cumplía 60 años.

El automovilista involucrado fue identificado como J. V., de 76 años. Tras el accidente, se había dado a la fuga, pero horas después se presentó en la Oficina Fiscal de Maipú acompañado por un abogado. Allí entregó la camioneta Chevrolet S-10 con la que protagonizó el siniestro, que quedó secuestrada en la comisaría.

El defensor del acusado presentó documentación y solicitó que su cliente acceda a la excarcelación o, en su defecto, a la prisión domiciliaria. Por el momento, el hombre no quedó detenido y se espera que en las próximas horas la Fiscalía de Tránsito lo impute formalmente.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que analiza las pruebas recolectadas en la escena del hecho y los restos de vehículo hallados junto al cuerpo. Las autoridades buscan establecer con precisión la mecánica del accidente y las responsabilidades del conductor.