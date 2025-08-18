Desgarradora escena: un hombre murió atropellado en Maipú y su perro no lo quería abandonar

Un hombre de 60 años murió tras ser atropellado en Colonia Bombal, Maipú, y el conductor se dio a la fuga. La escena más desgarradora la protagonizó su perro, que se quedó junto al cuerpo sin moverse del lugar.

Un trágico accidente en Colonia Bombal, Maipú, dejó como saldo la muerte de un hombre de 60 años que fue atropellado por un auto que se dio a la fuga en la mañana de este lunes. Sin embargo, la escena se volvió aún más conmovedora cuando su perro se quedó a su lado, sin moverse, no lo quería abandonar. La imagen comenzó a recorrer las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la intersección de las calles Roma y Don Bosco. Según informaron desde la Comisaría 49°, un llamado al 911 alertó sobre una persona tendida en la vía pública. Al llegar, efectivos policiales constataron que la víctima presentaba graves heridas compatibles con un siniestro vial.

Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron que el hombre, identificado como Eliberto Cruz Cardozo, había fallecido en el lugar producto del impacto. La tristeza fue aún mayor al conocerse que ese mismo día cumplía 60 años.

En el sitio quedaron esparcidos restos de vidrios y plásticos de un vehículo, lo que permitió confirmar la hipótesis de que fue atropellado. El conductor involucrado se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido identificado. La Oficina Fiscal de Maipú lleva adelante la investigación para dar con el responsable.

Sin embargo, lo que más conmovió a quienes presenciaron la tragedia fue la imagen del perro de la víctima, que permaneció junto al cuerpo sin querer alejarse. Según informó la periodista Mailén Sánchez, el perro se llama Duque y a pesar de que pertenecía a la sobrina del hombre que falleció, el animal lo seguía a todos lados, “siempre estaba con él”.