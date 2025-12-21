Salud de Juan Cruz Yacopini: qué dice el nuevo parte médico tras el grave accidente en El Carrizal

El piloto permanece internado en la Clínica de Cuyo. El último informe médico confirmó que está lúcido y respira por sus propios medios. Sigue bajo estricta observación.

Este domingo se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Juan Cruz Yacopini, el piloto mendocino de Rally Dakar que sufrió un grave accidente durante un paseo con amigos en el dique El Carrizal.

Desde la Clínica de Cuyo, donde permanece internado en terapia intensiva, informaron que presenta “señales alentadoras” dentro de un cuadro que continúa siendo delicado.

Según el comunicado oficial del centro de salud, al disminuir la sedación el joven se encuentra lúcido y responde a los estímulos. Además, al retirarse la asistencia respiratoria, logró respirar de manera natural, lo que representa un avance significativo en el contexto del período crítico que atraviesa.

Los profesionales aclararon que hay un punto que sigue siendo clave en su evolución. “La evolución del compromiso medular continúa bajo estricta observación médica. Se trata de un aspecto central que los especialistas siguen de cerca y que será determinante para definir los próximos pasos del tratamiento”, indicaron.

El informe explicó que el golpe afectó principalmente las vértebras cervicales C1 y C2, una zona de alta sensibilidad para el sistema nervioso central. Si bien el estado general del piloto sigue siendo delicado, los médicos remarcaron que los avances registrados son considerados positivos dentro de la gravedad del cuadro.

Cómo fue el accidente de Juan Cruz Yacopini

Yacopini, reciente campeón de la Copa Mundial de Rally Bajas de la FIA, se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos en el camping El Biguá, en el dique El Carrizal, en Luján de Cuyo. Se arrojó al agua desde una lancha en un sector de poca profundidad, golpeó su cabeza contra el fondo y quedó inconsciente, flotando en el lago.

Sus acompañantes lo trasladaron de inmediato en un vehículo particular hasta encontrarse con una ambulancia. En el trayecto, el piloto sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue reanimado por profesionales de la salud mediante maniobras de RCP.

Luego de ser ingresado al Hospital Perrupato, donde fue diagnosticado con politraumatismo grave y shock medular, fue derivado a la Clínica de Cuyo, en la ciudad de Mendoza, donde continúa internado.

No correrá el Dakar 2026

El equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica, al que pertenece Yacopini, emitió un comunicado en el que confirmó que el piloto no participará del Rally Dakar 2026, que comenzará el sábado 4 de enero en Arabia Saudita.

El mendocino era el único argentino inscripto en la categoría mayor de autos para la próxima edición del Dakar y tenía previsto competir junto al catalán Dani Olivares como copiloto.