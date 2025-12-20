Preocupación por Juan Cruz Yacopini: el piloto mendocino sigue grave y piden cadenas de oración

El piloto mendocino de rally raid continúa internado en grave estado en la Clínica de Cuyo. En redes sociales se multiplican los mensajes de apoyo mientras se espera un nuevo parte médico oficial.

El joven piloto de rally raid, de 26 años, Juan Cruz Yacopini permanece internado en estado grave en la Clínica de Cuyo luego del accidente que sufrió el viernes en el dique El Carrizal.

La noticia generó una fuerte conmoción, especialmente entre colegas, amigos y seguidores del deporte motor.

Desde que se conoció el accidente, las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento, muestras de cariño y pedidos de oración por su recuperación, muchos de ellos dirigidos a su último posteo en Instagram.

Cómo fue el accidente y cuál es su estado de salud

Según la información oficial, el piloto de 26 años se encontraba navegando en lancha cuando decidió arrojarse al agua para refrescarse. Sin embargo, al hacerlo en una zona de escasa profundidad, impactó violentamente contra un banco de arena, golpeándose con fuerza la cabeza y quedando inconsciente.

Ante la gravedad de la situación, sus acompañantes actuaron de inmediato y lo trasladaron hasta un punto de encuentro sobre la Ruta 62, donde aguardaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Durante ese traslado, Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando estabilizarlo.

El deportista fue derivado de urgencia al Hospital Perrupato, donde fue asistido y donde se lo diagnostico con politraumatismo grave y shock medular. Debido a la complejidad del cuadro, se resolvió su posterior traslado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado y bajo estricta observación médica. En el lugar se congregaron familiares y amigos, a la espera de un parte oficial que dé cuenta de su evolución.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo, ya que Juan Cruz Yacopini atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En 2025 se consagró campeón de la Copa Mundial de Bajas FIA y había sido confirmado recientemente como integrante del equipo Toyota Gazoo Racing South Africa, con el que iba a competir en el Rally Dakar 2026, la prueba más exigente del automovilismo off-road a nivel mundial.

Además, el piloto mendocino venía de lograr importantes resultados internacionales y se preparaba para viajar en los próximos días rumbo a Arabia Saudita, donde iba a disputar su sexta participación en el Dakar, con grandes expectativas de mejorar su desempeño dentro del top ten.

El impacto en el automovilismo y el apoyo en redes

El accidente tuvo una repercusión inmediata en el ambiente del rally y las competencias off road. Cuentas especializadas en Rally Dakar y rally raid expresaron su preocupación y convocaron a cadenas de oración por la salud del piloto mendocino.

Desde Encrucijada Rally pidieron rezar por su recuperación, mientras que Cross-Country Rally comunicó lo sucedido con mensajes de apoyo y recordó su reciente consagración en el rally mundial.

Quién es Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini es uno de los principales referentes del rally raid argentino y una de las figuras más destacadas del automovilismo mendocino a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, participó en varias ediciones del Rally Dakar y formó parte de equipos de primer nivel.

Sus actuaciones en competencias internacionales lo posicionaron como un nombre fuerte dentro del deporte motor, con reconocimiento tanto en Argentina como en el exterior.