Salud de Juan Cruz Yacopini: la familia mantiene hermetismo sobre la evolución del piloto tras el accidente en El Carrizal

A más de una semana del accidente en el dique El Carrizal, el piloto mendocino continúa internado en estado delicado. La familia optó por mantener reserva sobre su evolución.

A una semana del grave accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini en el dique El Carrizal, en Mendoza, el estado de salud del piloto mendocino continúa siendo delicado.

Desde el entorno familiar decidieron preservar la privacidad y la información médica se difunde de manera parcial, priorizando la cautela y el acompañamiento cercano.

Yacopini permanece internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo. Si bien su cuadro sigue siendo grave, los médicos confirmaron que responde a estímulos y que presentó momentos de respiración espontánea cuando se redujo de manera parcial la asistencia mecánica. Los especialistas siguen de cerca la evolución de la inflamación, por lo que las próximas horas son clave.

Cómo fue el accidente

El accidente ocurrió el viernes 19 de diciembre, cuando el piloto navegaba junto a amigos en el dique El Carrizal. En ese contexto, se arrojó al agua en una zona de poca profundidad, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y posteriormente un paro cardiorrespiratorio. Desde entonces permanece bajo cuidados intensivos.

Juan Cruz Yacopini fue protagonista de recientes ediciones del Rally Dakar en la categoría principal de autos y tenía previsto competir como piloto oficial de Toyota en la edición 2026. Tras el accidente, el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa emitió un comunicado expresando su acompañamiento y confirmó que el mendocino no participará de la próxima competencia.

En la previa de Navidad, familiares, amigos y allegados realizaron una cadena de oración en la Iglesia de los Jesuitas, ubicada cerca de la clínica donde permanece internado. El ex piloto y empresario Sebastián Halpern señaló que el hecho tomó por sorpresa a todo el equipo, especialmente en un momento en el que Yacopini se preparaba para el Dakar 2026.

El último parte médico

El martes 23 de diciembre se difundió un nuevo parte médico oficial. Según el informe, Yacopini se encuentra delicado pero estable, con monitoreo permanente del equipo médico. Aunque el pronóstico continúa siendo reservado, se registró una leve mejoría hemodinámica.

Además, se informó que el piloto presenta lesiones en las vértebras cervicales y una inflamación en la médula espinal, cuadro conocido como shock medular. Trascendió que no se detectó daño cerebral, un dato considerado positivo dentro del complejo panorama clínico.