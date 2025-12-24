Familiares y amigos de Juan Cruz Yacopini se reunieron para pedir una cadena de oración por su salud

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini permanece internado en estado delicado tras sufrir un grave accidente en el dique El Carrizal.

Familiares, amigos y personas cercanas a Juan Cruz Yacopini protagonizaron este miércoles un emotivo encuentro para pedir por la salud del joven piloto mendocino, que atraviesa horas decisivas luego del grave accidente que sufrió el viernes pasado en el dique El Carrizal.

La convocatoria se realizó este 24 de dciiembre por mañana en la explanada de la iglesia de los Jesuitas, sobre avenida Colón, a metros de la Clínica de Cuyo, donde Yacopini permanece internado en terapia intensiva. Allí, decenas de personas se reunieron en silencio y oración, mientras otros se sumaron desde distintos puntos de Mendoza, acompañando a la distancia.

El accidente ocurrió cuando el deportista, de 26 años, se arrojó desde una lancha al espejo de agua y golpeó su cabeza en una zona de escasa profundidad. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio, y luego derivado al centro de salud privado de Capital.

Según se informó, el diagnóstico es complejo: presenta lesiones en las vértebras cervicales y en la médula espinal, con un shock medular que mantiene en alerta permanente al equipo médico.

La familia decidió preservar la intimidad del parte médico, por lo que no se difundieron nuevos detalles oficiales. Aun así, el acompañamiento social se hizo sentir con fuerza. “Unamos nuestros corazones y recemos enviando fuerza, fe y amor”, fue el mensaje que circuló en redes y grupos de WhatsApp para impulsar la cadena de oración por Juan Cruz Yacopini.

Entre los presentes estuvo el ex piloto y empresario Sebastián Halpern, quien expresó su conmoción por lo ocurrido. “Fue algo totalmente inesperado. Juan Cruz estaba en un momento de relax, cuidándose para su carrera más importante del año, el Rally Dakar. Hoy deberíamos estar preparándonos para desearle suerte y estamos rezando para que salga adelante”, señaló conmovido.

Yacopini es una figura muy querida en el automovilismo y el deporte mendocino. Este año se consagró campeón mundial de Rally Bajas y se preparaba para disputar su sexto Dakar, con expectativas de mejorar su mejor resultado histórico. La noticia de su accidente generó un fuerte impacto en la comunidad deportiva y en la sociedad mendocina, que por estas horas acompaña con esperanza y fe.