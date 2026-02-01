Salud animal: dónde y cuándo podés vacunar y desparasitar gratis a tu mascota en febrero

La Ciudad de Mendoza continúa durante febrero con operativos gratuitos de vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos que se realizarán en plazas y espacios públicos del departamento y sin turno previo.

Durante el mes de febrero, la Ciudad de Mendoza continuará con nuevas jornadas de vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos, que se realizarán en plazas y espacios públicos de distintos barrios del departamento.

La iniciativa forma parte de una política sostenida del municipio orientada al cuidado de la salud animal y a la prevención sanitaria, con el objetivo de proteger tanto a las mascotas como a la comunidad en general.

Cronograma y horario de febrero

Las atenciones se brindarán sin turno previo, de 9 a 12 horas, y estarán a cargo de personal especializado.

Las jornadas se desarrollarán en los siguientes puntos del departamento:

Miércoles 4: Plaza Chile

Plaza Chile Jueves 5: Plaza San Martín

Plaza San Martín Miércoles 11: Plaza Italia

Plaza Italia Jueves 12: Plaza España

Plaza España Miércoles 18: barrio Los Quince, La Favorita (Av. El Libertador y Cruce de los Andes)

barrio Los Quince, La Favorita (Av. El Libertador y Cruce de los Andes) Jueves 19: Plaza Independencia

Plaza Independencia Miércoles 25: CIC Nº 3, barrio San Martín

CIC Nº 3, barrio San Martín Jueves 26: Plaza Belgrano, barrio Bombal

Prevención y concientización

Desde el municipio recordaron la importancia de estas acciones en el actual contexto sanitario.

Durante 2025, en Mendoza se registró un caso positivo de rabia en un murciélago, una enfermedad grave y mortal que puede afectar tanto a los animales como a las personas. Por este motivo, se refuerzan las campañas de prevención y concientización en los distintos barrios.

A través de estos operativos, la Ciudad de Mendoza busca promover el bienestar animal, fomentar la tenencia responsable y contribuir a una convivencia más segura entre vecinos y sus mascotas.