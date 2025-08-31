Salud animal: dónde y cuándo podés vacunar y castrar a tu mascota gratis en septiembre

Durante todo septiembre, vecinos y vecinas de la capital podrán acceder a castraciones de perros y gatos, vacunación antirrábica, desparasitaciones y consultas clínicas básicas gratuitas en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza.

La Ciudad de Mendoza continúa fortaleciendo sus políticas de salud pública y bienestar animal. En este marco, se confirmó que durante septiembre se brindarán servicios veterinarios gratuitos tanto en el Móvil Veterinario como en el Centro Veterinario del barrio La Favorita.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Las prestaciones incluyen:

Castraciones de perros y gatos (con turno previo).

de perros y gatos (con turno previo). Consultas clínicas básicas.

clínicas básicas. Vacunación antirrábica.

antirrábica. Desparasitaciones.

Horario y lugar de atención

Móvil Veterinario

Ubicado en la playa de la Municipalidad de la Ciudad (ingreso por calle España, entre Peltier y Virgen del Carmen de Cuyo).

Atención del 1 al 30 de septiembre, de lunes a jueves a partir de las 14 h.

Castraciones: turnos programados a través de la línea 147.

turnos programados a través de la línea 147. Vacunación y desparasitaciones: por orden de llegada hasta las 16.30 h.

Centro Veterinario – La Favorita

Dirección: Av. Raúl Alfonsín, entre Los Fundadores y Félix Dardo Palorma.

Atención del 1 al 30 de septiembre, desde las 8.30 h.

Castraciones: lunes y viernes (con turno por 147).

lunes y viernes (con turno por 147). Vacunación antirrábica: de lunes a viernes.

antirrábica: de lunes a viernes. Consultas clínicas: martes a jueves.

clínicas: martes a jueves. Desparasitaciones: lunes.

Requisitos para acceder a los servicios

Ser residente de la Ciudad de Mendoza y presentar DNI con domicilio actualizado.

Las reservas de turnos solo pueden realizarlas personas mayores de 18 años.

Los animales deben cumplir con 8 horas de ayuno sólido y líquido.

Perros: con correa y bozal.

con correa y bozal. Gatos: en transportadoras o caniles.

Solo se castrarán animales entre los 5 meses y 5 años.

Casos en los que no se realizan castraciones