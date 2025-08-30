¿Querés aprender programación y nuevas tecnologías? Sumate a estos cursos gratuitos con amplia salida laboral

Ya están abiertas las preinscripciones para los talleres gratuitos. Habrá opciones de Full-Stack, Java, videojuegos, marketing digital, impresión 3D, animación y realidad virtual. El formulario online ya se encuentra disponible.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció la apertura de las preinscripciones para los talleres gratuitos que se dictarán en la Escuela de Programación y la Casa del Futuro, espacios que combinan formación en tecnología, comunicación digital y creatividad.

Horarios, lugar y quienes pueden participar

Las capacitaciones comenzarán en septiembre, estarán destinadas a mayores de 18 años y tendrán una duración de tres meses.

Todas las clases se dictarán de manera presencial en la Casa del Futuro, ubicada en Sarmiento 2291.

El proceso de inscripción será online y, una vez completado el formulario, se confirmará la vacante por correo electrónico según el cupo de cada propuesta.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Escuela de Programación: opciones para iniciar una carrera en tecnología

En esta edición, la Escuela de Programación ofrece múltiples alternativas para aprender y profundizar en el mundo del software:

Full-Stack desde cero: desarrollo web con tecnologías modernas, metodologías ágiles y control de versiones.

desarrollo web con tecnologías modernas, metodologías ágiles y control de versiones. Base de datos: creación de tablas, consultas SQL, modelado y optimización.

creación de tablas, consultas SQL, modelado y optimización. Autocad, Diseño Técnico y Prototipado 3D: planos en 2D y modelado en 3D para impresión.

planos en 2D y modelado en 3D para impresión. C# para Videojuegos: programación en Unity y diseño de videojuegos.

programación en Unity y diseño de videojuegos. Java para Backend: fundamentos de programación, orientación a objetos y desarrollo con Spring Boot.

fundamentos de programación, orientación a objetos y desarrollo con Spring Boot. JavaScript: creación de aplicaciones web interactivas y proyectos integrados.

Casa del Futuro: creatividad y nuevas tecnologías

Además de los cursos de programación, la Casa del Futuro suma propuestas que combinan tecnología, diseño y comunicación:

Diseño web con Figma: creación de interfaces y prototipos.

creación de interfaces y prototipos. Dibujo digital y figura humana: exploración artística con Krita y técnicas de observación.

exploración artística con Krita y técnicas de observación. Sublimación textil: estampado de diseños propios sobre telas.

estampado de diseños propios sobre telas. Frontend + IA: desarrollo de sitios web potenciados con Inteligencia Artificial.

desarrollo de sitios web potenciados con Inteligencia Artificial. Impresión 3D desde cero: manejo básico de impresoras 3D y creación de piezas.

manejo básico de impresoras 3D y creación de piezas. Animación digital (niveles I y II): fundamentos y producción de cortos animados.

fundamentos y producción de cortos animados. Realidad virtual y realidad aumentada: creación de experiencias inmersivas con Unity.

creación de experiencias inmersivas con Unity. Marketing digital para emprendedores: estrategias para potenciar marcas en redes sociales.

estrategias para potenciar marcas en redes sociales. Fotografía creativa: técnicas de luz, composición y producción de imágenes.

técnicas de luz, composición y producción de imágenes. Producción audiovisual: escritura, rodaje y edición de proyectos audiovisuales.

¿Cómo inscribirse?

Las preinscripciones se realizan de manera online completando un formulario digital. La confirmación de la vacante llegará por correo electrónico, en función de los cupos disponibles.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse al 2612051915, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas, o escribir al correo casadelfuturogc1@gmail.com