Salud animal: dónde y cuándo podés castrar y vacunar gratis a tu mascota esta semana

Los vecinos y vecinas podrán acceder a servicios gratuitos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación para sus mascotas.
La Ciudad de Mendoza sigue impulsando políticas para el bienestar de las mascotas.
En este marco, realizará una nueva jornada gratuita de atención veterinaria.
¿Dónde y cuándo es?
La actividad se llevará a cabo el jueves 17 de octubre, de 9 a 12 horas, en el Espacio de Atención, ubicado entre la Escuela María Claret y el Municentro Renacer, en el barrio 31 de Mayo, en La Favorita.
¿Cuáles son los servicios veterinarios disponibles?
Los vecinos y vecinas podrán acceder a castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.
Los turnos para castraciones se otorgarán por orden de llegada, hasta completar el cupo disponible.
Las vacunaciones y desparasitaciones se realizarán sin necesidad de turno previo.
Gestión de turnos y asistencia
- Las castraciones requieren turno programado exclusivamente por línea 147.
Requisitos importantes para castraciones:
- Leer requisitos de preparación y traslado de animales en la página web municipal.
- Ser vecino/a de la Ciudad de Mendoza, presentar DNI con domicilio actualizado en Capital y acreditar vivir allí.
- Los turnos se asignan a mayores de 18 años.
- Llevar al animal con 8 horas de ayuno sólido y líquido; perros con bozal y correa; gatos en cajas o canil.
- Los animales deben tener entre 5 meses y 5 años de edad.
Casos en los que no se podrán realizar castraciones:
- Animales de más de 5 años o menores de 5 meses.
- Animales con sobrepeso, caquexia, anemias o patologías preexistentes.
- Animales en celo.
- Perros de razas braquicefálicas, caniches o mestizos de caniches, y otras razas minis (por ejemplo chihuahua, dachshund miniatura).