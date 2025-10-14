Salud animal: dónde y cuándo podés castrar y vacunar gratis a tu mascota esta semana

Los vecinos y vecinas podrán acceder a servicios gratuitos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación para sus mascotas.

La Ciudad de Mendoza sigue impulsando políticas para el bienestar de las mascotas.

En este marco, realizará una nueva jornada gratuita de atención veterinaria.

¿Dónde y cuándo es?

La actividad se llevará a cabo el jueves 17 de octubre, de 9 a 12 horas, en el Espacio de Atención, ubicado entre la Escuela María Claret y el Municentro Renacer, en el barrio 31 de Mayo, en La Favorita.

¿Cuáles son los servicios veterinarios disponibles?

Los vecinos y vecinas podrán acceder a castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.

Los turnos para castraciones se otorgarán por orden de llegada, hasta completar el cupo disponible.

Las vacunaciones y desparasitaciones se realizarán sin necesidad de turno previo.

Gestión de turnos y asistencia

Las castraciones requieren turno programado exclusivamente por línea 147.

Requisitos importantes para castraciones:

Leer requisitos de preparación y traslado de animales en la página web municipal.

Ser vecino/a de la Ciudad de Mendoza , presentar DNI con domicilio actualizado en Capital y acreditar vivir allí.

, presentar DNI con domicilio actualizado en Capital y acreditar vivir allí. Los turnos se asignan a mayores de 18 años.

Llevar al animal con 8 horas de ayuno sólido y líquido ; perros con bozal y correa; gatos en cajas o canil.

; perros con bozal y correa; gatos en cajas o canil. Los animales deben tener entre 5 meses y 5 años de edad.

Casos en los que no se podrán realizar castraciones: