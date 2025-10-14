Salud animal: dónde y cuándo podés castrar y vacunar gratis a tu mascota esta semana

Mendoza

Los vecinos y vecinas podrán acceder a servicios gratuitos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación para sus mascotas.

Redacción ElNueve.com

La Ciudad de Mendoza sigue impulsando políticas para el bienestar de las mascotas.

En este marco, realizará una nueva jornada gratuita de atención veterinaria.

¿Dónde y cuándo es?

La actividad se llevará a cabo el jueves 17 de octubre, de 9 a 12 horas, en el Espacio de Atención, ubicado entre la Escuela María Claret y el Municentro Renacer, en el barrio 31 de Mayo, en La Favorita.

¿Cuáles son los servicios veterinarios disponibles?

Los vecinos y vecinas podrán acceder a castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos.

Los turnos para castraciones se otorgarán por orden de llegada, hasta completar el cupo disponible.

Las vacunaciones y desparasitaciones se realizarán sin necesidad de turno previo.

Gestión de turnos y asistencia

  • Las castraciones requieren turno programado exclusivamente por línea 147.

Requisitos importantes para castraciones:

  • Leer requisitos de preparación y traslado de animales en la página web municipal.
  • Ser vecino/a de la Ciudad de Mendoza, presentar DNI con domicilio actualizado en Capital y acreditar vivir allí.
  • Los turnos se asignan a mayores de 18 años.
  • Llevar al animal con 8 horas de ayuno sólido y líquido; perros con bozal y correa; gatos en cajas o canil.
  • Los animales deben tener entre 5 meses y 5 años de edad.

Casos en los que no se podrán realizar castraciones:

  • Animales de más de 5 años o menores de 5 meses.
  • Animales con sobrepeso, caquexia, anemias o patologías preexistentes.
  • Animales en celo.
  • Perros de razas braquicefálicas, caniches o mestizos de caniches, y otras razas minis (por ejemplo chihuahua, dachshund miniatura).