“Rindió bien y una vez más demostró que conduce correctamente”: tiene 100 años y renovó su licencia

A sus 100 años, Moisés Roitman sigue al volante. Renovó su licencia tras aprobar la evaluación de reflejos y conducción realizada por la Municipalidad de Mendoza.

Moisés Roitman, quien recientemente celebró sus 100 años, volvió a demostrar su energía y vitalidad al renovar su licencia de conducir.

Trabaja como cajero de mediodía en la farmacia de Sevilla y, según relata, maneja desde los 14 años. Este lunes 13 de octubre, solicitó turno en la Municipalidad de Mendoza para realizar la renovación y fue evaluado por personal del área correspondiente.

Durante la revisión, se verificaron sus reflejos y capacidad de conducción mediante un examen práctico en el circuito que habitualmente utiliza la Municipalidad para principiantes y conductores que renuevan su licencia. Tras superar la evaluación, se le otorgó la licencia vigente por tres años más.

“ Solicitó turno al 147 para gestionar su licencia de conducir. Se presentó, nosotros lo que hicimos fue tomarle un examen de idoneidad conductiva para evaluar el tema de la reacción y los reflejos. Porque más allá de que, según él nos cuenta, ha conducido toda la vida -desde que tenía 14 años-, hay que hacer la evaluación pertinente”, explicó Carina Vicario, Subsecretaria de Atención y Cercanía de la comuna.

“Aprobó, rindió bien y una vez más demostró que conduce correctamente. Así que le emitimos la licencia, con un vencimiento por tres años”. comentó la subsecretaria.

Vicario agregó que, bajo la actual gestión del Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial eliminó la obligatoriedad de los exámenes teóricos y prácticos para mayores de 65 años, dejando a criterio de los centros de evaluación y médicos determinar si es necesario realizarlos. “Con Moisés, lo que hicimos fue hacerle esta evaluación de manejo y de cómo estaban sus reflejos y demás”, concluyó.