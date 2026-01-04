Salud animal: dónde y cuándo podés castrar y vacunar gratis a tu mascota en enero

Durante enero, distintos municipios realizan operativos gratuitos de salud animal en barrios y centros veterinarios. Hay vacunación antirrábica, desparasitación, consultas básicas y turnos para castración.

Durante el mes de enero, la Ciudad de Mendoza y el departamento de Godoy Cruz refuerzan las acciones de cuidado animal con una serie de operativos veterinarios gratuitos destinados a perros y gatos.

El objetivo es prevenir enfermedades, promover la tenencia responsable y proteger la salud pública.

Operativos en la Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza continúa con su campaña de salud animal en distintos barrios de la capital.

En estos operativos se brinda vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, además de información clave sobre prevención de zoonosis.

La atención se realiza de 9 a 12 horas, según el siguiente cronograma:

Miércoles 14 de enero : Barrio El Triángulo, en la intersección de Mario Benedetti y Los Arrieros.

: Barrio El Triángulo, en la intersección de Mario Benedetti y Los Arrieros. Miércoles 21 de enero : NIDO, Barrio Flores Oeste.

: NIDO, Barrio Flores Oeste. Miércoles 28 de enero: Barrio Nueva Esperanza, calles Aliar y Valparaíso.

Centro Veterinario del Barrio La Favorita

Además de los operativos barriales, durante enero de 2026 la Ciudad de Mendoza presta servicios veterinarios en el Centro Veterinario del Barrio La Favorita, ubicado en avenida Libertador.

Entre los servicios disponibles se incluyen:

Castraciones

Consultas clínicas básicas

Vacunación antirrábica

Desparasitación interna y externa

El cronograma de atención se extiende del 5 al 23 de enero, con turnos por la mañana (desde las 8.30 horas) y por la tarde (desde las 14 horas), según la organización semanal del equipo veterinario.

Durante la última semana del mes, del 26 al 30 de enero, se realizarán únicamente castraciones en horario de tarde, sin atención por la mañana.

Las castraciones requieren turno previo, que se gestiona exclusivamente a través de la línea 147 del Call Center Municipal. En tanto, la vacunación antirrábica y las desparasitaciones se realizan sin turno, por orden de llegada, en los días habilitados.

Desde la comuna se aclara que no se realizan castraciones a animales de razas o cruzas braquicéfalas ni de tamaño mini, como bulldog, pug, shih tzu, bóxer, chihuahua, persa e himalayo, entre otros.

Todos los turnos quedan sujetos a la evaluación final del profesional veterinario.

Operativo veterinario en Godoy Cruz

Por su parte, la Municipalidad de Godoy Cruz continúa recorriendo los barrios con la Unidad Veterinaria Móvil.

El próximo operativo se realizará en el barrio CEC, en el Polideportivo Social y Deportivo N.º 2, ubicado en la intersección de Quijote de la Mancha y Juncal.

La jornada está prevista para el lunes 6, de 9 a 11 horas, y ofrecerá atención primaria gratuita para perros y gatos.

Los servicios incluyen:

Vacunación antirrábica

Desparasitación interna

Colocación de pipetas

Tratamientos para sarna

Entrega de turnos para castración

La vacunación y desparasitación están destinadas a animales a partir de los 4 meses de edad, que se encuentren en buen estado de salud.

Para acceder a la atención, las personas deberán presentar DNI con domicilio en Godoy Cruz.

Para más información sobre el recorrido de la Unidad Veterinaria Móvil, se puede consultar a los teléfonos 4131830 o 261 3064927.