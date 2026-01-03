¿Querés aprender música este verano? sumate a estos talleres gratuitos

Durante todo enero, la Escuela de Rock Mario Matar abre su propuesta de verano con clases y talleres gratuitos destinados a músicos, estudiantes y público en general. Hay cupos limitados y la inscripción es online.

Durante el mes de enero, la Escuela de Rock Mario Matar ofrecerá una variada agenda de actividades artísticas pensadas para seguir aprendiendo, experimentar nuevos lenguajes musicales y compartir saberes.

La propuesta está dirigida tanto a estudiantes de la institución como a músicos y personas interesadas en la formación musical.

Se trata de clases y talleres especiales, gratuitos, con cupos limitados y con inscripción previa.

Acerca de los talleres

Las actividades están destinadas a mayores de 14 años e incluyen contenidos de percusión, técnica y expresión vocal, grabación musical, improvisación y exploración instrumental.

Los encuentros tendrán una duración de tres horas y estarán a cargo de docentes especializados.

Las clases se dictarán en la sede de la Escuela de Rock Mario Matar, ubicada en Mitre y Godoy Cruz, en Guaymallén, dentro de la explanada del Espacio Julio Le Parc.

Talleres disponibles en enero

Cry Baby

Un recorrido completo por el pedal de efecto de guitarra más vendido de la historia, con secretos y técnicas para sacarle el máximo provecho.

Docente:Marcos Herrera. Destinado a guitarristas y tecladistas.

6 de enero, 16 h

14 de enero, 10 h

Improvisación en instrumentos melódicos

Herramientas teóricas y prácticas para desarrollar el lenguaje musical y la improvisación, con trabajo en ensambles.

Docente: Emmanuel Cruz.

7 de enero, 10 h

8 de enero, 17 h

Grabación de baterías

Técnicas de microfonía estéreo y grabación casera utilizando uno y dos micrófonos.

Docente: Claudio Benedetti.

8 de enero, 17 h

12 de enero, 10 h

Improvisación y ensamble de jazz y blues

Espacio grupal para músicos de distintos instrumentos, enfocado en la improvisación, el acompañamiento y la interacción musical.

Docentes: Federico Zuin y David “Zurdo” Paz.

9 de enero, 11 h

30 de enero, 17 h

La voz en el jazz

Técnica vocal aplicada al estilo: respiración, articulación, fraseo, color de voz e improvisación.

Docente: Cecilia Salinas.

Parte 1: 13 de enero, 10 h / 15 de enero, 16 h

Parte 2: 21 de enero, 10 h / 22 de enero, 16 h

Improvisación y expresión vocal en el rock

Análisis de subgéneros y artistas a través de la interpretación vocal y técnicas propias del rock.

Docente: Joan Pita.

19 de enero, 10 h

21 de enero, 17 h

Conversatorio sobre salud auditiva para músicos

Charla orientada a mejorar los cuidados auditivos durante ensayos, grabaciones y presentaciones en vivo.

Docente: Alejandro Moyano.

20 de enero, 10 h

26 de enero, 17 h

Percusión Folclórica Latinoamericana

Exploración y práctica de ritmos autóctonos de Argentina y países limítrofes, con foco en la identidad cultural.

Docente: Iván Cáceres.

24 de enero, 9 h

¿Cómo participar?

Estas actividades forman parte de la propuesta de verano de la Escuela de Rock Mario Matar, que busca fortalecer la formación artística, fomentar el intercambio entre músicos y garantizar el acceso gratuito a espacios de aprendizaje musical en Mendoza.

La inscripción se realiza de manera online.