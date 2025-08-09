Salud animal: dónde y cuándo podés castrar y desparasitar a tu mascota gratis

El quirófano móvil recorre diferentes barrios para brindar castraciones, vacunaciones y desparasitaciones gratuitas. Enterate cómo sacar turnos y cuidar a tu mascota.

El municipio de Godoy Cruz cuenta con tres quirófanos veterinarios para cuidar a las mascotas del departamento. Uno está fijo en el área de Tenencia Responsable, mientras que hay dos quirófanos móviles: uno con recorrido fijo y otro nuevo que visitará semanalmente los barrios donde antes no llegaba, ofreciendo charlas, vacunaciones y castraciones gratuitas.

El servicio se realiza durante todo el año en diferentes lugares, siguiendo un cronograma actualizado para que los vecinos puedan aprovecharlo.

Cronograma del quirófano móvil 2025

Agosto: Barrio La Estanzuela

Barrio La Estanzuela Septiembre: Corralón Municipal

Corralón Municipal Octubre: Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona

Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona Noviembre: Barrio La Gloria

Barrio La Gloria Diciembre: Parque Benegas

Cómo sacar turno para castraciones y esterilizaciones

Para pedir un turno, los vecinos mayores de 18 años que vivan en Godoy Cruz deben ingresar a la web oficial: www.godoycruz.gob.ar y seleccionar la opción TURNOS. Allí se debe elegir la delegación “Departamento Tenencia Responsable de Mascotas (Móvil)” y el lugar del cronograma donde quieran atenderse.

Cada dueño puede solicitar un turno por mascota y por día, usando su CUIL. Se debe completar el formulario, elegir el quirófano, fecha y horario, y luego confirmar. La confirmación llegará por correo electrónico.

El día del turno, es fundamental respetar el horario asignado y seguir las indicaciones para el preoperatorio. También se entregarán instrucciones para el postoperatorio, que deben cumplirse estrictamente. La medicación necesaria deberá ser cubierta por el propietario.

Recomendaciones importantes para el día de la cirugía

El dueño debe presentarse con DNI o fotocopia.

Si alguien más lleva a la mascota, debe tener una autorización firmada y copia del DNI del titular.

No se permite llegar tarde, de lo contrario la mascota no podrá ser operada.

La mascota debe ayunar: 8 horas sin comida sólida y 3 horas sin líquidos.

Llevar una manta para el postoperatorio.

Los perros deben ir con collar y correa.

Los gatos deben transportarse en canasto, mochila o jaula, nunca en brazos.

Se recomienda realizar un chequeo pre quirúrgico en un veterinario de confianza.

El personal municipal no se responsabiliza por problemas o escapes si no se cumplen estas condiciones.

¿Qué mascotas pueden ser atendidas?

Perros y gatos entre 6 meses y 9 años.

Machos sin testículos retenidos.

Hembras que no estén en celo, preñadas o amamantando.

Vacunación y desparasitación gratuita

El municipio también ofrece vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, y tratamientos para sarna.

¿Cuándo y dónde?

Los miércoles, de 9 a 11 horas, en el Corralón Municipal (entrada por Martín Fierro).

de 9 a 11 horas, en el Corralón Municipal (entrada por Martín Fierro). Los sábados, en el stand de Parque Benegas, junto a jornadas de adopción.

¿Cómo sacar turno?

La atención es por orden de llegada y es necesario presentar DNI que acredite domicilio en Godoy Cruz.

La vacuna antirrábica es obligatoria para perros y gatos desde los 4 meses y debe renovarse cada año. La desparasitación protege contra enfermedades que pueden transmitirse a las personas.

Información para desparasitación

Interna: para mascotas hasta 4 meses.

para mascotas hasta 4 meses. Externa: para perros y gatos desde los 45 días.

Para más consultas, el Departamento de Tenencia Responsable está disponible al teléfono 4131830 o por WhatsApp al 2613064927. El servicio es gratuito y está pensado para cuidar la salud de tus mascotas y tu familia.