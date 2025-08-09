Mendoza: ¿dónde y cuándo podés hacerte chequeos odontológicos gratis?

Habrá controles odontológicos gratuitos y asesoramiento en prevención del cáncer de boca. Conocé las fechas y lugares de atención.

El cáncer de boca es una enfermedad provocada por el crecimiento anormal de células en la cavidad oral. Puede ser muy agresivo, expandirse a otras partes del cuerpo y, si no se detecta a tiempo, su pronóstico suele ser desfavorable.

Por eso, especialistas en odontología insisten en la importancia del autocuidado y del autoexamen bucal, para identificar a tiempo cualquier lesión sospechosa y acudir al dentista sin demoras. Una detección temprana mejora notablemente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

En este marco, entre el 11 y el 14 de agosto se desarrollará en todo el país una nueva edición de la Campaña de Prevención de Cáncer de Boca “Profesor Dr. David Grinspan”.

Acerca de la campaña de atención gratuita

En Mendoza, profesionales del Centro Odontológico OSEP participarán con actividades comunitarias en espacios públicos y acciones especiales para afiliados en el propio centro y en sedes departamentales. Durante la campaña, se realizarán exámenes bucales completos de manera gratuita y, si es necesario, derivaciones a centros de salud municipales o sedes de la obra social para continuar con el tratamiento.

Además, se brindará asesoramiento sobre hábitos saludables que ayudan a prevenir esta enfermedad y se enseñará cómo hacer correctamente el autoexamen oral.

El objetivo es dar visibilidad al cáncer bucal, promover la importancia de revisarse periódicamente y acudir al odontólogo ante cualquier cambio o lesión en la boca.

Detectar la enfermedad a tiempo puede marcar la diferencia en el pronóstico.

Cronograma de actividades