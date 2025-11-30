Salud animal: dónde y cuándo podés castrar o vacunar a tu mascota gratis en diciembre

Salud animal: dónde y cuándo podés castrar o vacunar a tu mascota gratis en diciembre

Servicios

Durante diciembre, la Ciudad de Mendoza ofrecerá operativos veterinarios gratuitos con castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación en distintos barrios, plazas y espacios municipales.

usuario
Redacción ElNueve.com

La Ciudad de Mendoza continúa con cronograma de operativos veterinarios gratuitos para diciembre, con el objetivo de acercar servicios esenciales de salud animal a los distintos barrios.

Las propuestas incluyen castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas básicas.

Desde el municipio recordaron que todas las prestaciones son sin costo y se brindan por orden de llegada, excepto las castraciones, que requieren turno previo a través de la línea 147.

Los servicios disponibles durante todo el mes

Centro Veterinario de La Favorita

  • Ubicación: Av. El Libertador, entre Félix Dardo Palorma y Los Fundadores
  • Fechas: del 1 al 30 de diciembre
  • Horario: desde las 8:30

Prestaciones

Lunes y viernes

  • Castraciones: con turno programado mediante la línea 147.
  • Consultas clínicas básicas: atención espontánea, de 8:30 a 12:30.
  • Vacunación antirrábica y desparasitación: atención espontánea, de 8:30 a 12:30.

Martes a jueves

  • Consultas clínicas básicas: 8:30 a 12:30, sin turno.
  • Vacunación antirrábica y desparasitación: 8:30 a 12:30, sin turno.

Móvil Veterinario en Parque O’Higgins

  • Ubicación: zona Teatro Gabriela Mistral
  • Fechas: del 1 al 23 de diciembre
  • Días: lunes a jueves
  • Horario: desde las 14:00

Prestaciones

Castraciones

  • Turnos por línea 147.
  • Cupo diario: 15 animales (perros y gatos).
  • Distribución orientativa: 60% machos, 40% hembras.
  • El veterinario determinará la aptitud final del animal.

Vacunación antirrábica y desparasitación

  • Atención espontánea.
  • Se realizan de manera alternada con las castraciones.
  • El animal debe ser llevado al móvil; no se entregan insumos para el hogar.

Requisitos para castraciones

  • Especies: perros y gatos.
  • Edades:

Perros: de 5 meses a 5 años.

Gatos: de 6 meses a 5 años.

  • Condición corporal adecuada: no se intervienen animales con bajo peso o sobrepeso.
  • No se castran razas braquicéfalas ni animales mini. Ejemplos: Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Shar Pei, Chihuahua.
  • En gatos: Persa, Himalayo, entre otros.
  • La aprobación final para cirugía depende exclusivamente del veterinario.
  • En el Móvil Veterinario no se realizan consultas clínicas.

Operativos en plazas y barrios

La Ciudad también desplegará una campaña territorial de vacunación antirrábica y desparasitación en espacios públicos. La atención será de 9:00 a 12:00, según el siguiente cronograma:

  • Miércoles 3: Plaza Yrigoyen
  • Miércoles 10: Paseo Venezuela (Barrio Cano)
  • Miércoles 17: Plaza Mathus Hoyos
  • Martes 23: Barrio Champagnat
  • Martes 30: Plaza Malvinas Argentinas
Seguinos en