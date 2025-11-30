Salud animal: dónde y cuándo podés castrar o vacunar a tu mascota gratis en diciembre

Durante diciembre, la Ciudad de Mendoza ofrecerá operativos veterinarios gratuitos con castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación en distintos barrios, plazas y espacios municipales.
La Ciudad de Mendoza continúa con cronograma de operativos veterinarios gratuitos para diciembre, con el objetivo de acercar servicios esenciales de salud animal a los distintos barrios.
Las propuestas incluyen castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas básicas.
Desde el municipio recordaron que todas las prestaciones son sin costo y se brindan por orden de llegada, excepto las castraciones, que requieren turno previo a través de la línea 147.
Los servicios disponibles durante todo el mes
Centro Veterinario de La Favorita
- Ubicación: Av. El Libertador, entre Félix Dardo Palorma y Los Fundadores
- Fechas: del 1 al 30 de diciembre
- Horario: desde las 8:30
Prestaciones
Lunes y viernes
- Castraciones: con turno programado mediante la línea 147.
- Consultas clínicas básicas: atención espontánea, de 8:30 a 12:30.
- Vacunación antirrábica y desparasitación: atención espontánea, de 8:30 a 12:30.
Martes a jueves
- Consultas clínicas básicas: 8:30 a 12:30, sin turno.
- Vacunación antirrábica y desparasitación: 8:30 a 12:30, sin turno.
Móvil Veterinario en Parque O’Higgins
- Ubicación: zona Teatro Gabriela Mistral
- Fechas: del 1 al 23 de diciembre
- Días: lunes a jueves
- Horario: desde las 14:00
Prestaciones
Castraciones
- Turnos por línea 147.
- Cupo diario: 15 animales (perros y gatos).
- Distribución orientativa: 60% machos, 40% hembras.
- El veterinario determinará la aptitud final del animal.
Vacunación antirrábica y desparasitación
- Atención espontánea.
- Se realizan de manera alternada con las castraciones.
- El animal debe ser llevado al móvil; no se entregan insumos para el hogar.
Requisitos para castraciones
- Especies: perros y gatos.
- Edades:
Perros: de 5 meses a 5 años.
Gatos: de 6 meses a 5 años.
- Condición corporal adecuada: no se intervienen animales con bajo peso o sobrepeso.
- No se castran razas braquicéfalas ni animales mini. Ejemplos: Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Shar Pei, Chihuahua.
- En gatos: Persa, Himalayo, entre otros.
- La aprobación final para cirugía depende exclusivamente del veterinario.
- En el Móvil Veterinario no se realizan consultas clínicas.
Operativos en plazas y barrios
La Ciudad también desplegará una campaña territorial de vacunación antirrábica y desparasitación en espacios públicos. La atención será de 9:00 a 12:00, según el siguiente cronograma:
- Miércoles 3: Plaza Yrigoyen
- Miércoles 10: Paseo Venezuela (Barrio Cano)
- Miércoles 17: Plaza Mathus Hoyos
- Martes 23: Barrio Champagnat
- Martes 30: Plaza Malvinas Argentinas