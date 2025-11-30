Salud animal: dónde y cuándo podés castrar o vacunar a tu mascota gratis en diciembre

Durante diciembre, la Ciudad de Mendoza ofrecerá operativos veterinarios gratuitos con castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación en distintos barrios, plazas y espacios municipales.

La Ciudad de Mendoza continúa con cronograma de operativos veterinarios gratuitos para diciembre, con el objetivo de acercar servicios esenciales de salud animal a los distintos barrios.

Las propuestas incluyen castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas básicas.

Desde el municipio recordaron que todas las prestaciones son sin costo y se brindan por orden de llegada, excepto las castraciones, que requieren turno previo a través de la línea 147.

Los servicios disponibles durante todo el mes

Centro Veterinario de La Favorita

Ubicación: Av. El Libertador, entre Félix Dardo Palorma y Los Fundadores

Av. El Libertador, entre Félix Dardo Palorma y Los Fundadores Fechas: del 1 al 30 de diciembre

del 1 al 30 de diciembre Horario: desde las 8:30

Prestaciones

Lunes y viernes

Castraciones: con turno programado mediante la línea 147.

con turno programado mediante la línea 147. Consultas clínicas básicas: atención espontánea, de 8:30 a 12:30.

clínicas básicas: atención espontánea, de 8:30 a 12:30. Vacunación antirrábica y desparasitación: atención espontánea, de 8:30 a 12:30.

Martes a jueves

Consultas clínicas básicas: 8:30 a 12:30, sin turno.

clínicas básicas: 8:30 a 12:30, sin turno. Vacunación antirrábica y desparasitación: 8:30 a 12:30, sin turno.

Móvil Veterinario en Parque O’Higgins

Ubicación: zona Teatro Gabriela Mistral

zona Teatro Gabriela Mistral Fechas: del 1 al 23 de diciembre

del 1 al 23 de diciembre Días: lunes a jueves

lunes a jueves Horario: desde las 14:00

Prestaciones

Castraciones

Turnos por línea 147.

por línea 147. Cupo diario: 15 animales (perros y gatos).

diario: 15 animales (perros y gatos). Distribución orientativa: 60% machos, 40% hembras.

orientativa: 60% machos, 40% hembras. El veterinario determinará la aptitud final del animal.

Vacunación antirrábica y desparasitación

Atención espontánea.

Se realizan de manera alternada con las castraciones.

El animal debe ser llevado al móvil; no se entregan insumos para el hogar.

Requisitos para castraciones

Especies: perros y gatos.

perros y gatos. Edades:

Perros: de 5 meses a 5 años.

Gatos: de 6 meses a 5 años.

Condición corporal adecuada: no se intervienen animales con bajo peso o sobrepeso.

no se intervienen animales con bajo peso o sobrepeso. No se castran razas braquicéfalas ni animales mini. Ejemplos: Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Shar Pei, Chihuahua.

razas braquicéfalas ni animales mini. Ejemplos: Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Boxer, Shar Pei, Chihuahua. En gatos: Persa, Himalayo, entre otros.

Persa, Himalayo, entre otros. La aprobación final para cirugía depende exclusivamente del veterinario.

depende exclusivamente del veterinario. En el Móvil Veterinario no se realizan consultas clínicas.

Operativos en plazas y barrios

La Ciudad también desplegará una campaña territorial de vacunación antirrábica y desparasitación en espacios públicos. La atención será de 9:00 a 12:00, según el siguiente cronograma: