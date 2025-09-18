Salud animal: dónde y cuándo podés castrar a tu mascota gratis esta semana

Esta semana, el equipo municipal atenderá de forma gratuita en el móvil veterinario con castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación por orden de llegada.
La Ciudad de Mendoza informa que este viernes 19 de septiembre, de 9 a 12.30 horas, se realizará un operativo de castración de perros y gatos en el ingreso al Puesto Gómez, en el Piedemonte.
La iniciativa se suma a los relevamientos sanitarios que los agentes municipales realizaron durante el mes en distintos puestos de la zona.
El servicio será gratuito, se brindará por orden de llegada y estará acompañado de vacunación antirrábica y desparasitación. Las intervenciones estarán a cargo del equipo del Servicio Veterinario Municipal, que evaluará la factibilidad de cada procedimiento según el estado de salud de cada animal.
¿Cuáles son los requisitos para la castración?
- Edad: entre 5 meses y 5 años (perros y gatos).
- Estado de salud: no deben presentar sobrepeso, desnutrición, enfermedades preexistentes ni estar en celo.
- Ayuno: 8 horas sin sólidos ni líquidos antes del procedimiento.
- Seguridad: traslado con correa, bozal, caja o jaula para prevenir accidentes.
- Responsable: la persona que lleve al animal debe ser mayor de edad y presentar DNI.