Planazo en Mendoza por el Día de la Hamburguesa: dónde y cuándo conseguir una smasheada con papas y gaseosa por $10000

Mendoza celebrará el Día Mundial de la Hamburguesa con promociones especiales en distintos locales gastronómicos. Habrá combos a precio promocional. Recomiendan reservar con anticipación.

Los fanáticos de las hamburguesas tendrán un nuevo planazo gastronómico en Mendoza.

En el marco del Día Mundial de la Hamburguesa, distintos comercios de Godoy Cruz ofrecerán promociones especiales con combos a precios accesibles para disfrutar durante toda la jornada.

La propuesta impulsada por el municipio se realizará el jueves 28 de mayo y busca acompañar al sector gastronómico local con acciones que incentiven el consumo y potencien a los comercios del departamento.

Durante ese día, los locales adheridos ofrecerán una hamburguesa simple smasheada con papas fritas y gaseosa por $10.000. Debido a la gran expectativa que genera la iniciativa, desde la organización recomendaron realizar reservas previas para asegurar lugar.

Los locales que participan de la promoción

BurgerHood – Tucumán 477, Barrio Bombal

Reservas: 2612486032

Burger Shoppe – Chacabuco 297

Reservas: 2612489424

TBT Burgers (Punto Cruz) – Antonio Tomba 32

Reservas: 2616161211

Mosh Burgers – Joaquín V. González 1410

Reservas: 2613625730

Por qué se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa

Cada 28 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hamburguesa, una fecha que homenajea a uno de los platos más populares del mundo.

Aunque sus orígenes se remontan a Hamburgo, en Alemania, con el paso del tiempo la hamburguesa se reinventó en distintas culturas y se convirtió en un clásico de la gastronomía internacional.