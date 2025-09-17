Marcha Federal Universitaria en Mendoza: miles de personas marchan desde la UNCuyo hasta la Plaza Independencia en defensa de la educación

Este miércoles se desarrolla en Mendoza la Marcha Federal Universitaria. La movilización partió desde la UNCuyo hacia la Plaza Independencia, mientras en el Congreso se debate el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

La Marcha Federal Universitaria comenzó este miércoles en Mendoza con una multitudinaria movilización que partió desde el campus de la UNCuyo en defensa de la educación pública, mientras en el Congreso de la Nación se debate el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Pasadas las 15, cientos de estudiantes, docentes y organizaciones sociales se concentraron en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y desde allí iniciaron el recorrido hacia la Plaza Independencia, donde está previsto un acto central a las 17.

El trayecto incluye cortes de tránsito en calle Carlos Lencinas, Juan B. Justo y Avenida Las Heras hasta Mitre, con un operativo de 300 efectivos policiales distribuidos en diferentes puntos para garantizar la seguridad y el orden.

En simultáneo, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) también realizó una movilización desde su sede en la Quinta Sección. Ambas columnas confluyen en la Plaza Independencia, epicentro de la protesta.

Al frente de la marcha universitaria se ubican la asamblea universitaria de la UNCuyo —con autoridades, miembros del Consejo Superior y directivos de facultades—, seguida por gremios universitarios, centros de estudiantes, organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos y partidos políticos.

La convocatoria nacional fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con epicentro en Buenos Aires y réplicas en todo el país. En Mendoza, distintos grupos y vecinos se suman a la columna a medida que avanza por las calles céntricas.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que la idea es que la manifestación se desarrolle en paz, permitiendo que el resto de los ciudadanos continúe con sus actividades habituales. En tanto, la calzada de calle Juan B. Justo fue dividida para permitir el avance del tránsito y se evaluará cortar por completo si la marcha crece en número.