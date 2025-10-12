¿Sabés cómo votar? Probá el simulador de la Boleta Única antes de las elecciones de octubre

Familiarizate con la Boleta Única de Papel y aprendé el paso a paso cómo emitir tu voto antes de las elecciones de octubre

Las elecciones de octubre traen un cambio importante en la forma de votar: por primera vez se usará la Boleta Única de Papel (BUP), un modelo que reúne todas las categorías y partidos en un mismo documento.

A diferencia del sistema tradicional, ya no habrá sobres ni múltiples boletas partidarias. La única boleta válida será la que entregue la autoridad de mesa al momento de verificar la identidad del votante. Estas boletas vienen en un talonario bajo su control.

La boleta también es el sobre

La BUP está diseñada para doblarse y sellarse por sí misma, garantizando el secreto del voto. Solo hay que seguir las instrucciones impresas en el dorso antes de colocarla en la urna.

Para que los votantes se familiaricen con esta modalidad, el Gobierno habilitó un Simulador de Boleta Única de Papel, una herramienta interactiva y sencilla que permite practicar el paso a paso del voto.

Primero se elige el distrito, luego se accede a una boleta con partidos ficticios y se marca la preferencia. El sistema enseña cómo doblar correctamente la boleta, dejando visible la firma de la autoridad de mesa y cómo introducirla en la urna, tal como ocurrirá el día de la elección.



¿Qué pasa si me equivoco al votar?

Si marcás una opción por error, avisá de inmediato a la autoridad de mesa y entregá la boleta equivocada. Se guardará en un sobre especial, sin que nadie vea tu voto.

Solo debés decir: “Necesito otra boleta porque cometí un error”. Luego recibirás una nueva para votar correctamente.

Voto nulo: si la boleta está rota, rayada o tiene más de una opción por categoría.

si la boleta está rota, rayada o tiene más de una opción por categoría. Voto en blanco: si no marcás ninguna opción.

En Mendoza: dos urnas, dos boletas, dos cabinas

El próximo domingo 26 de octubre, Mendoza votará con doble urna, ya que coincidirán las elecciones provinciales con las nacionales.

Cada aula contará con dos cabinas de votación y dos urnas:

Urna nacional ( franja celeste ): para elegir diputados nacionales por Mendoza.

( ): para elegir diputados nacionales por Mendoza. Urna provincial (franja verde): para elegir senadores, diputados provinciales y, en los municipios adheridos, concejales.

Este sistema busca agilizar la votación y reducir confusiones.

Solo 12 de los 18 departamentos elegirán concejales. Los municipios de Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia desdoblaron sus comicios para febrero de 2026.

¿Cuáles son los documentos habilitados para votar?

Según la normativa vigente, se podrá votar con cualquiera de los siguientes documentos:

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste (con la leyenda “NO válido para votar”)

DNI tarjeta

No se podrá votar con un ejemplar anterior al que figura en el padrón ni con el DNI digital.

¿Quiénes deben votar?

Todos los ciudadanos mayores de 16 años tienen el derecho y deber cívico de participar en las elecciones. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 años no serán incorporados al Registro de Infractores si no concurren a votar.