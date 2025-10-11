Se vienen las elecciones: cuánto te pagan si sos autoridad de mesa en Mendoza

La Justicia Electoral abrió la inscripción para quienes deseen ser autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre. Además, ya se puede consultar el lugar de votación.

A pocas semanas de los comicios del 26 de octubre, la Justicia Electoral Nacional puso en marcha dos herramientas clave: la consulta del padrón electoral y la inscripción para autoridades de mesa.

En esta oportunidad, Mendoza unificará las elecciones municipales, provinciales y nacionales en una sola jornada, con el objetivo de agilizar el proceso y facilitar la participación de los votantes.

¿Cuánto cobran las autoridades de mesa?

Quienes participen en el acto electoral recibirán viáticos y pagos adicionales según su función.

Estos son los montos establecidos:

Autoridades de mesa : $40.000 por viáticos.

: $40.000 por viáticos. Capacitación : $40.000 extra por completar el curso correspondiente.

: $40.000 extra por completar el curso correspondiente. Delegados en locales de votación : $80.000 por viáticos.

: $80.000 por viáticos. Delegados judiciales: $40.000 por viáticos.

$40.000 por viáticos. Delegados tecnológicos: $120.000 entre viáticos y capacitación.

Además, quienes cumplan correctamente con sus funciones podrán recibir el pago en un solo depósito tras finalizar el proceso electoral.

¿Cuáles son los requisitos?

Contar con una copia digital completa del DNI (PDF).

(PDF). Completar el formulario online.

La inscripción no implica designación automática. La Secretaría Electoral Nacional evaluará las solicitudes y notificará a los seleccionados más adelante.

¿Cómo anotarse como autoridad de mesa?

Si querés postularte como autoridad de mesa, el registro está abierto en:

¿Cómo consultar el padrón electoral?

El padrón electoral nacional ya está disponible para verificar en qué escuela y mesa te toca votar.

Solo necesitás ingresar tus datos personales en el sitio oficial: www.padron.gob.ar

Allí podrás conocer:

El establecimiento de votación

El número de mesa

Tu orden de votación

Elecciones unificadas en Mendoza

Mendoza decidió unificar las elecciones provinciales, municipales y nacionales, por lo que el 26 de octubre se votará todo en un solo día.

Cada establecimiento contará con dos urnas y dos boletas:

Urna nacional (celeste): elección de diputados nacionales.

elección de diputados nacionales. Urna provincial (verde): elección de senadores, diputados provinciales y concejales.

Las boletas nacionales mostrarán la foto del primer candidato, mientras que las boletas provinciales y municipales mantendrán el formato usado en 2023, con logo partidario, imagen y datos de los postulantes.