San Martín: asesinaron a un hombre en un tiroteo en Chapanay

Un hombre de 25 años fue asesinado de tres disparos en el pecho en el distrito de Chapanay, en el norte de San Martín. La policía investiga un posible ajuste de cuentas entre vecinos mientras buscan al principal sospechoso.

La tranquilidad del distrito de Chapanay, en el departamento de San Martín, se vio alterada este viernes por la tarde luego de que un joven de 25 años fuera asesinado a balazos en un violento tiroteo ocurrido en una vivienda del lugar.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cerca de las 19 horas, cuando la víctima, cuya identidad aún no fue revelada oficialmente, recibió tres disparos en el pecho tras una fuerte discusión con otro hombre.

Gravemente herido, el joven fue trasladado de urgencia por sus familiares al hospital Perrupato, donde el personal médico intentó reanimarlo durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció a los pocos minutos de ingresar al centro asistencial.

De acuerdo con la investigación, el presunto autor del crimen sería un vecino que vive en una vivienda lindante a la del joven asesinado. Tras el ataque, el sospechoso escapó a pie y desde entonces es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad en distintos puntos del Este mendocino.

Las primeras hipótesis apuntan a que el hecho podría estar relacionado con un ajuste de cuentas o una disputa vecinal de larga data, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.