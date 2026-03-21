Sábado nublado y con lluvias: así arranca el otoño en Mendoza

El pronóstico para este sábado anticipa cielo nublado y lluvias en algunos sectores de la provincia, con condiciones que irán mejorando hacia el mediodía.

El otoño comienza en Mendoza con un sábado marcado por la nubosidad y la inestabilidad en las primeras horas del día.

El cielo se presenta cubierto en gran parte de la provincia, con probabilidad de lluvias en el Sur y el Valle de Uco durante la mañana.

El viento sopla leve del sector sur en las primeras horas, principalmente en el Este y el Norte provincial. A partir de media mañana comienza a rotar al norte, manteniéndose en forma leve hasta la noche.

Con el correr de las horas, las condiciones tienden a mejorar en el llano, especialmente hacia el mediodía, aunque el cielo se mantendrá entre nublado y parcialmente nublado durante el resto de la jornada.

En alta montaña, en tanto, el día arranca con inestabilidad y probabilidad de lluvias débiles, con una mejora prevista hacia media mañana. Sin embargo, persistirá la nubosidad durante gran parte del día.

La temperatura acompaña este inicio de otoño: se espera una máxima cercana a los 21°C y una mínima de 13°C.

¿Qué pasa el domingo?

Para el domingo, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones.

Se espera cielo despejado durante gran parte del día y un ascenso de la temperatura, con máximas que podrían alcanzar los 25°C.

Además, desde el mediodía se prevé la presencia de viento Zonda en sectores del Sur provincial, el Valle de Uco y áreas de precordillera, con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Hacia la noche, ingresará viento del sur, lo que provocará un nuevo cambio de condiciones y aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias débiles en algunas zonas.

En alta montaña, el domingo estará marcado por mal tiempo y precipitaciones durante gran parte del día, mejorando hacia la noche.