Video: el hincha viral de Godoy Cruz que cantaba afuera del estadio es el hijo de una gloria del fútbol mendocino

El joven se volvió viral por su forma de alentar al Tomba desde afuera de la cancha, pero detrás de la escena hay una historia familiar que sorprendió y emocionó a todos.

Un video breve, espontáneo y lleno de emoción fue suficiente para que todos hablaran de él. En cuestión de horas, “El Chulo”, un joven hincha de Godoy Cruz, se volvió viral en redes sociales por su manera de vivir los cantos de la hinchada. Pero lo que parecía solo una escena tierna escondía una historia mucho más emotiva.

El Chulo es nieto de Federico ‘Perico’ Ojeda, un nombre muy querido por los hinchas del Tomba. Y fue justamente él quien lo llevó a conocer el predio del club después de que el video explotara en redes.

Todo empezó de manera casual. La familia estaba cerca del estadio cuando se escucharon los cantos. Aunque no estaban dentro, el Chulo comenzó a vivir el partido a su manera: cantando, sintiendo cada canción y dejándose llevar por la pasión.

“Fuimos a buscar a mi nieta y se escuchaba la hinchada. A él le gustan las canciones”, recordó Perico Ojeda.

“Yo subí el video y al otro día me desperté con un montón de mensajes y comentarios”, contó Micaela, su hermana.

Desde Godoy Cruz no dudaron en actuar. Apenas conocieron la historia, se contactaron con la familia y los invitaron al predio. “Uno de esos mensajes era de la dirigencia. Nos invitaron al predio y al próximo partido”, explicó Micaela.

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El encuentro fue tan emotivo como esperado. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes recibieron al Chulo con afecto y le firmaron su camiseta, que desde entonces no se saca. “Sí, la camiseta no se la sacamos más. Y la bandera tampoco”, dijo su familia entre risas.

El Chulo tiene una discapacidad que le dificulta expresarse con palabras, pero entiende todo y vive el fútbol con una intensidad especial. “Él comprende todo, pero se expresa con gestos. Mientras escuche la hinchada, se imagina el partido”, explicó Micaela.

En medio de la alegría, la familia también expuso una problemática que atraviesan muchas personas con discapacidad. “Hay chicos que son socios y no pueden entrar a la cancha. No siempre se cumplen las leyes, y eso duele”, expresó Micaela entre lágrimas.

Perico, por su parte, también habló de las dificultades cotidianas que enfrentan. “Las mutuales no están pagando los transportes. Hace dos días que no vienen a buscarlo y pierde ir a la escuela, y eso duele”, afirmó.

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Mientras el club analiza facilitar su ingreso a la cancha de manera permanente, la historia del Chulo ya dejó huella. “Yo no soy de ir a golpear puertas, pero ahora la gente del club se está moviendo para que pueda entrar y hacerse socio”, contó Perico.