Sábado nublado, fresco y con posibilidad de lluvias: el pronóstico del tiempo para Mendoza

Después de una semana de calor y viento, Mendoza vivirá un fin de semana con cambios: el sábado estará más fresco, el domingo vuelve el calor y el lunes llega un frente frío que traerá lluvias y descenso de temperatura.

Tras varios días de calor y viento, el tiempo en Mendoza comienza a cambiar.

Este sábado amaneció más fresco, con cielo mayormente nublado y vientos del sector sur que rotarán al noreste durante la jornada.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera una máxima de 17°C y una mínima de 12°C, con posibilidad de lluvias en la zona cordillerana durante la mañana.

¿Qué pasa mañana?

El domingo 26, día de elecciones, se anticipa una jornada más templada y agradable.

Habrá ascenso de la temperatura, cielo algo nublado y vientos leves del noreste.

En el llano y la cordillera el clima se mantendrá estable, con una máxima de 28°C y una mínima de 12°C.

¿Cómo estará el lunes?

Para el lunes, en cambio, se prevé la llegada de un frente frío que traerá un marcado descenso térmico.

El día se presentará con vientos moderados a fuertes del sur, cielo nublado y posibles precipitaciones aisladas.

En cordillera también se esperan condiciones inestables.

Las temperaturas irán desde una máxima de 21°C hasta una mínima de 11°C.