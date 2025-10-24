Choque en cadena en el Acceso Sur: tres autos involucrados y demoras en ambos sentidos en Mendoza

Un choque en cadena en el Acceso Sur de Mendoza complicó el tránsito durante la tarde de este viernes.

Un choque en cadena en el Acceso Sur de Mendoza provocó importantes demoras en ambos sentidos de circulación durante la tarde de este jueves. El incidente involucró a tres vehículos, entre ellos una camioneta de la Policía de Mendoza, y ocurrió a unos 300 metros del cruce con calle Paso, en dirección sur.

Debido al siniestro, el tránsito se vio congestionado en ambos carriles, no solo por la maniobra de los conductores para evitar la zona afectada, sino también por la curiosidad de quienes transitaban en sentido contrario y reducían la velocidad para observar lo ocurrido.

Según información de personas que circulaban por la zona, un móvil policial habría chocado a un auto desde atrás y este habría colisionado a los otros vehículos.

Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y determinar las causas del accidente, mientras se recomendó a los automovilistas circular con precaución y optar por vías alternativas hasta que la calzada quedara despejada.