Sábado nublado con ascenso de la temperatura: cuándo vuelven las lluvias

El pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada para este sábado 10 de octubre. El domingo subirá la temperatura, pero podrían regresar las precipitaciones.

El frío y la nubosidad seguirán marcando el tiempo en Mendoza este sábado 10 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada se presentará mayormente nublada, con vientos leves del noreste y un leve ascenso de la temperatura.

La máxima alcanzará los 16° y la mínima se ubicará en los 7°. En la cordillera continuarán las nevadas débiles.

Pronóstico para el domingo

El domingo tendrá temperaturas más elevadas.

El cielo estará parcialmente nublado, con vientos moderados del sudeste que rotarán al noreste. Hacia la noche podrían registrarse precipitaciones en distintos puntos de la provincia. En la cordillera se esperan lluvias débiles.

La máxima llegará a los 20° y la mínima será de 8°.

El tiempo para el lunes

Para el lunes se pronostica una jornada mayormente nublada, con poco cambio en las temperaturas.

También se esperan vientos leves del sector sur y la posibilidad de precipitaciones y lluvias aisladas. En la cordillera continuará la inestabilidad.

La máxima será de 19° y la mínima llegará a los 9°.