Corte en San Martín e Yrigoyen: cómo serán los desvíos de colectivos desde este lunes

Una importante intersección del Gran Mendoza permanecerá cerrada durante aproximadamente un mes por obras de Aysam. La medida modificará recorridos del transporte público y obligará a reorganizar la circulación entre Godoy Cruz y Ciudad.

La circulación en el límite entre Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza tendrá cambios desde el lunes 12 de octubre. Por una nueva etapa de las obras de renovación de las redes de agua y cloacas, se realizará un corte total en la intersección de avenida San Martín e Hipólito Yrigoyen/Brasil que afectará el tránsito y al transporte público.

Los trabajos están a cargo de Aguas Mendocinas (Aysam) y requerirán maquinaria pesada para instalar infraestructura sanitaria. Según las estimaciones oficiales, la interrupción se extenderá durante aproximadamente un mes.

El operativo también contempla desvíos para varias líneas de colectivos, con recorridos alternativos tanto para los servicios que viajan desde Godoy Cruz hacia Ciudad como para los que circulan en sentido contrario. En paralelo, el cruce de San Juan y Brasil volverá a quedar habilitado desde el inicio de la jornada del lunes.

Qué calles estarán cortadas desde el lunes 12 de octubre

El corte total afectará la intersección de avenida San Martín con Hipólito Yrigoyen/Brasil, en una zona de circulación intensa para vehículos particulares y transporte público.

La intervención permitirá avanzar con la renovación de las redes de agua y cloacas. En esta etapa, está prevista la instalación de un colector secundario cloacal y la construcción de cunetas canal para conducir el agua de lluvia.

El uso de excavadoras y maquinaria de gran porte hace necesario interrumpir completamente el tránsito en el sector mientras se desarrollan las tareas.

El esquema de circulación fue coordinado entre Aysam, la Subsecretaría de Transporte y las municipalidades de Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza. La estimación inicial es que el corte se mantenga durante alrededor de un mes.

Qué colectivos cambiarán su recorrido por el corte de San Martín e Yrigoyen

Colectivos de Godoy Cruz hacia Ciudad: desvíos de sur a norte

Las líneas alcanzadas por este esquema son 400, 402, 461, 468, 533, 721, 722, 723, 729, 733, 740, 804, 820, 824, 950 y 951.

Como alternativa, el recorrido se desviará por Castellani, Belgrano, San Juan y Julián Barraquero, para luego retomar la circulación habitual por avenida San Martín.

La línea 110 también tendrá un desvío en sentido sur-norte, aunque el trazado indicado es por Castellani, Belgrano y San Juan, antes de retomar su recorrido habitual.

Colectivos de Ciudad hacia Godoy Cruz: desvíos de norte a sur

En sentido norte-sur, las líneas alcanzadas son 110, 400, 402, 461, 468, 721, 722, 723, 733, 740, 936 y 938. Los servicios deberán desviarse por avenida Peltier, Morón, Rioja, Brasil, Costanera y Minuzzi, para luego retomar avenida San Martín.

Además, habrá modificaciones específicas para otras líneas:

Línea 401: circulará por España, Peltier, La Pampa, Fragata Moyano, Líbano, Echeverría y Juan B. Justo, antes de retomar San Martín.

circulará por España, Peltier, La Pampa, Fragata Moyano, Líbano, Echeverría y Juan B. Justo, antes de retomar San Martín. Línea 532: utilizará un recorrido similar, pero continuará por Tucumán antes de retomar avenida San Martín.

Habilitan San Juan y Brasil después de más de tres meses de obras

En paralelo al nuevo corte, el lunes 12 de octubre quedará habilitada la intersección de San Juan y Brasil, donde se realizaron trabajos durante más de tres meses.

En ese sector, Aysam instaló un nuevo colector y completó conexiones con las redes cloacales provenientes del sur de Godoy Cruz y de calle Brasil. También debió realizar tareas adicionales por las condiciones de las instalaciones subterráneas existentes.

La reapertura permitirá recuperar una conexión importante para el tránsito de la zona, aunque el beneficio será parcial mientras continúen las excavaciones sobre avenida San Martín.

Los trabajos forman parte de la remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen, iniciada el 29 de junio. El proyecto incluye la renovación de las redes de agua y cloacas, además de intervenciones sobre calzadas, veredas, cordones y cunetas.

De acuerdo con la información municipal, la obra tiene un presupuesto total de $5.700 millones y apunta a beneficiar directamente a más de 70.000 vecinos.

La renovación busca reemplazar infraestructura sanitaria antigua y mejorar el funcionamiento de las redes. Durante las etapas anteriores se detectaron colectores deteriorados e interferencias subterráneas que obligaron a sumar tareas y modificar algunos plazos.