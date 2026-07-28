Terremoto en Japón: un sismo de magnitud 7,1 dejó heridos, incendios y miles de evacuados

La isla de Kyushu enfrentó un fuerte movimiento telúrico que provocó colapsos de viviendas, cortes de energía y suspensión de servicios de transporte. El gobierno japonés activó un operativo de emergencia y advirtió sobre posibles réplicas en los próximos días.

El terremoto en Japón registrado este 28 de julio impactó con fuerza en la prefectura de Kumamoto, al sur del país. El sismo, de magnitud 7,1, se produjo a las 16:27 hora local y alcanzó el nivel máximo de la escala sísmica japonesa Shindo. La sacudida dejó al menos 50 personas heridas, varias de ellas trasladadas de urgencia a hospitales, y generó un escenario de alarma nacional.

Las autoridades confirmaron el colapso de 12 viviendas, con personas atrapadas en cuatro de ellas, además de incendios en distintos puntos de la ciudad. Uno de los episodios más graves ocurrió en el centro comercial Aeon Mall, donde se produjo una explosión tras el derrumbe parcial de la estructura. El suministro eléctrico se vio afectado en más de 45.000 hogares, mientras que el transporte ferroviario de alta velocidad Shinkansen fue suspendido y el aeropuerto de Kumamoto cerró de manera preventiva.

El gobierno japonés ordenó la evacuación de más de 150.000 personas hacia refugios temporales, en un operativo que incluyó la movilización de bomberos, fuerzas de seguridad y equipos de rescate. La primera ministra Sanae Takaichi instó a la población a mantenerse alerta y confirmó daños en carreteras, puentes y edificios públicos. Empresas tecnológicas como Sony y TSMC evacuaron a su personal de las plantas instaladas en la región.

Aunque inicialmente se emitió una alerta de tsunami, esta fue levantada poco después al descartarse riesgos mayores en la costa. Sin embargo, la Agencia Meteorológica de Japón advirtió que podrían registrarse réplicas de gran intensidad durante la próxima semana, lo que mantiene en vilo a las comunidades afectadas. El riesgo de deslizamientos de tierra en zonas montañosas también es elevado, debido a la magnitud del movimiento.

Japón, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, concentra cerca del 20% de los terremotos de magnitud superior a 6 en el mundo. La prefectura de Kumamoto ya había sufrido en 2016 un sismo devastador que dejó 275 muertos y más de 2.700 heridos, lo que refuerza la vulnerabilidad de la región ante este tipo de fenómenos.Mientras los equipos de emergencia trabajan en la asistencia de los damnificados, la población permanece en alerta ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.