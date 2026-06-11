Planazo gratuito en Mendoza: música, arte y conciencia ambiental en una experiencia inspirada en el agua

La propuesta combinará música en vivo, percusión acuática y participación del público en una experiencia inspirada en una muestra artística que reflexiona sobre la importancia del agua.

Un planazo gratuito diferente invitará al público a descubrir cómo el agua puede convertirse en protagonista de un concierto.

La propuesta fusionará música, sonidos creados a partir de elementos acuáticos y participación colectiva en una puesta que busca generar conciencia sobre uno de los recursos más valiosos para la vida.

Lejos de un espectáculo convencional, el encuentro propondrá un recorrido sonoro inspirado en el agua y en su vínculo con las personas y el entorno.

A través de composiciones originales basadas en ritmos del folclore cuyano, la guitarra se transformará en el hilo conductor de una experiencia donde cada pieza buscará transmitir distintas sensaciones y reflexiones.

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta será la utilización de percusión acuática. Sonidos generados mediante agua y objetos especialmente intervenidos formarán parte de las composiciones, creando atmósferas que combinarán música, naturaleza y experimentación sonora.

Además, el público no será un simple espectador. Los asistentes podrán participar activamente utilizando distintos instrumentos de percusión acuática, como maracas y silbadores de agua, sumándose a la construcción colectiva de cada interpretación.

El concierto estará a cargo del músico, compositor e investigador Jorge Troyano, reconocido por su trabajo dentro de la música cuyana contemporánea y por desarrollar proyectos artísticos que ponen el foco en la importancia del agua como elemento esencial para la vida. En esta oportunidad estará acompañado por el percusionista invitado Alberto Chiroli.

La presentación forma parte de las actividades vinculadas a la muestra “Agua metáfora de vida, fuerza transformadora“, una exposición que invita a reflexionar sobre el valor ambiental, social y cultural del agua a través de diferentes expresiones artísticas.

Cuándo y dónde será el concierto

La actividad se realizará este sábado 13 de junio a las 18.30 horas en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM).

La presentación, titulada “Música para Agua metáfora de vida“, tendrá entrada gratuita y estará abierta a todo público.