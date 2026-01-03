Sábado caluroso en Mendoza: a cuánto llega la máxima

El primer fin de semana del año se presenta caluroso y algo nublado, con vientos moderados del sudeste.

El primer sábado del año, Mendoza atraviesa un día caluroso, con cielo algo nublado y vientos moderados del sudeste. Estas condiciones se mantendrán durante gran parte de la jornada.

La temperatura alcanzará una máxima cercana a los 34º, mientras que la mínima rondará los 22º.

En alta montaña, los sectores Centro y Sur presentan condiciones estables y con escasa nubosidad, mientras que en el sector Norte se espera un cielo parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

¿Qué pasa mañana?

El domingo, el tiempo seguirá dominado por el calor. Se espera una jornada con cielo algo nublado y viento del sudeste, con una máxima de 34º y una mínima de 19º.

¿Y el lunes?

El lunes continuará el ambiente sofocante, con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

Los vientos soplarán desde el noreste y la temperatura podría subir hasta los 35º, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 19º.

¿Cómo estará el martes?

El pronóstico anticipa un descenso de la temperatura, con una jornada parcialmente nublada y ventosa.

La temperatura se ubicará cerca de los 32º de máxima y 22º de mínima.