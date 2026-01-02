Detuvieron en Mendoza a dos hombres por convocar a “matar a Milei” y “fusilar a los judíos”

Dos hombres fueron detenidos en Mendoza acusados de amenazar de muerte al presidente Javier Milei y de difundir mensajes de odio antisemitas y consignas de extrema derecha en redes sociales. En los allanamientos se secuestraron armas de fuego, municiones y simbología nazi. La causa quedó en manos de la Justicia federal.

Dos hombres de 37 y 43 años fueron detenidos en la provincia de Mendoza en el marco de una investigación por amenazas al presidente Javier Milei, mensajes de odio y expresiones antisemitas difundidas a través de redes sociales. El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) y se enmarca en una causa por presunta infracción a la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios.

La investigación comenzó en octubre, a partir de un informe elaborado por la División de Coordinación Antiterrorista de la Policía de Mendoza, que detectó publicaciones con contenido violento, discriminatorio y antisemita, principalmente en Facebook y otras plataformas digitales. Entre los mensajes analizados figuraban frases como “no hay que frenarlo, hay que matarlo”, en referencia al jefe de Estado, además de consignas de odio contra la comunidad judía.

Con intervención de la Unidad Fiscal de Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo de la fiscal María Alejandra Obregón, se dio participación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. A través de tareas de inteligencia digital y análisis de perfiles en redes sociales, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y determinar sus domicilios.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica, ordenó dos allanamientos simultáneos: uno en la localidad de Villanueva, Guaymallén, y otro en un monoblock del barrio Paulo VI, en Godoy Cruz. Ambos operativos culminaron con la detención de los acusados.

Armas y simbología nazi secuestradas

Durante los procedimientos, la Policía Federal secuestró dos armas de fuego —una calibre 22 y otra 9 milímetros—, municiones de distintos calibres, un cargador, teléfonos celulares y elementos vinculados a la simbología nazi y de extrema derecha. Entre ellos se encontraron un paño con el águila imperial, un collar y un chaleco con la Cruz Celta, además de documentación considerada relevante para la causa.

Según trascendió, ambos detenidos también presentaban tatuajes asociados a símbolos extremistas, lo que refuerza la línea investigativa vinculada a la difusión de ideologías de odio.

Los hombres quedaron a disposición de la Justicia federal y fueron trasladados a la División Unidad Operativa Federal Mendoza para su correcta identificación. Las armas incautadas quedaron bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.