Sábado caluroso con aumento de la temperatura: a cuánto llega la máxima en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este sábado anticipa una jornada calurosa con aumento de la temperatura. Las condiciones meteorológicas se mantendrían durante el fin de semana.

Después de unos días con temperaturas agradables que dieron un respiro en este verano, el calor regresa este sábado en Mendoza.

Según el pronóstico emitido por Contingencias Climáticas, hoy será un día caluroso con poca nubosidad y vientos moderados del noreste.

En la zona de cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso.

La temperatura alcanzará una máxima de 33°C y una mínima de 17°C.

Qué pasa mañana

Para el domingo continuarán las condiciones de calor, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste.

La máxima prevista será de 36°C y la mínima de 20°C, con cielo algo nublado en cordillera.

Cómo estará el lunes

El lunes se espera un leve descenso de la temperatura, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector sur.

La máxima llegará a 31°C y la mínima será de 23°C, manteniéndose condiciones similares en alta montaña.

El estado de los pasos internacionales

Las autoridades informaron que el Paso Internacional Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas, en horario de verano para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

En cuanto al Paso Pehuenche, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos, con horarios de salida desde Argentina de 8 a 19 horas y de ingreso al país de 8 a 20 horas. Solicitan circular con precaución sobre la Ruta Nacional 145, especialmente en el tramo comprendido entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, ya que se realizan trabajos de reparación en la calzada.

Desde los organismos oficiales recomiendan consultar el estado actualizado antes de viajar a través de los canales oficiales.