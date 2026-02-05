Guaymallén: modifican los recorridos de colectivos por las obras en el Acceso Este

Las obras integrales en el Acceso Este, que comenzarán el 9 de febrero, obligarán a modificar los recorridos de varias líneas de colectivos en Guaymallén y a implementar cambios permanentes en la circulación de las laterales.

Las obras integrales en el Acceso Este comenzarán el próximo 9 de febrero y traerán cambios claves en la circulación y el transporte público en el Gran Mendoza. Como parte del proyecto, cuatro grupos de líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales debido a la reorganización de las laterales de la Ruta, especialmente en el departamento de Guaymallén.

Según informaron desde el municipio, los cambios impactarán en las líneas pertenecientes a los grupos 200, 300, 800 y 900, que deberán adaptarse a los nuevos sentidos de circulación establecidos en el marco de la Reforma Integral del Acceso Este.

Cómo serán los cambios de tránsito en el Acceso Este

Las tareas de refuncionalización y ampliación del Acceso Este se desarrollarán en el tramo comprendido entre Arturo González y el Nudo Vial, uno de los sectores más transitados y complejos del área metropolitana. La obra tendrá una duración estimada de 30 meses y contempla modificaciones permanentes en la circulación para mejorar la seguridad vial y la conectividad.

A partir del 9 de febrero, las laterales norte y sur del Acceso Este unificarán su sentido de circulación en toda su extensión:

Lateral Norte : circulación exclusiva de este a oeste , desde Arturo González hasta el Nudo Vial .

: circulación exclusiva , desde . Lateral Sur: circulación de oeste a este, desde el Nudo Vial hasta Arturo González.

Desde la comuna advirtieron que circular en contramano será sancionado, ya que estos sentidos se mantendrán vigentes durante todo el desarrollo de la obra.

Además de los cambios de circulación, quedará prohibido estacionar en ambas laterales del Acceso Este en el tramo comprendido entre los cruces de Hilario Cuadros–Cañadita Alegre y La Purísima–Curupaytí. Esta medida regirá durante todo el tiempo que duren los trabajos y busca agilizar el tránsito y evitar congestiones.

Cómo serán los cambios en los recorridos de los micros en el Acceso Este

La modificación del sentido de las colectoras obligará a implementar desvíos y ajustes en los recorridos de los colectivos que transitan habitualmente por la zona. Las autoridades adelantaron que los nuevos trayectos de las líneas de los grupos 200, 300, 800 y 900 serán:

GRUPO 200

Línea 221 “Expreso – Las Violetas – Corralitos – Ponce – ap. B° Avenida x Acceso Este”.

Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y HoussayLateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Olavarria

Lateral Av. Acceso Este y Villagra

Lateral Av. Acceso Este y Cane

Lateral Av. Acceso Este y 9 de Julio

Lateral Av. Acceso Este y Hino Avanz

Lateral Av. Acceso Este y Holmerg

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso

Chacón y Parque de Descanso 1

Chacón y Parque de Descanso 2

Salida Parque de Descanso

Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. Acceso Este, Chacón, ida y vuelta hasta Parque de Descanso, Lateral Sur Av. Acceso Este, Ponce, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Turín

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso

Bandera de los Andes y Purisima

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Línea 260 “Pedregal – Rodeo de la Cruz” y Línea 261 “Colonia Bombal – Pedregal”

Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Elpidio González, Lateral Norte Av. Acceso Este, Famatina, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Elpidio González

Control a Centro: Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Turín)

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso)

Bandera de los Andes y Purisima)

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza)

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales)

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Línea 230 “Expreso – Corralitos – Arenales Centro x Acceso Este”

Control a Centro: Bandera de los Andes, Arenales, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Rondeau, Arenales, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

GRUPO 300

Línea 350 “B° Alimentación – B° Viajante – Centro – Cementista – B° Infanta”

Centro a Control: E. González, 9 de Julio, Castro, Control, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

9 de Julio y Barrio Privado

9 de Julio y Castro

Línea 352 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x Hospital Notti”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias

E. González frente a B°Canyamel)

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Cutupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Curupayti y Rioja

Rioja y Olavarria

La Rioja y Virgen de Luján

La Rioja y Estepe

La Rioja y Urquiza

Línea 354 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x H. Notti ap. Jesús Nazareno”

Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias

9 de Julio y Barrio Privado

9 de Julio y Castro

GRUPO 800

Línea 816 “Diferencial – Coquimbito – Mendoza x Av. Acceso Este” y Línea 817 “Maipú – Mendoza – Expreso x Av. Acceso Este – Notti”

Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Turín

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso

Bandera de los Andes y Purisima

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi

Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. de Acceso Este, Ponce, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso

GRUPO 900

Línea 900 “B° Quintanilla – Centro – B° Moreno x 6ta. Sección”. Línea 905 “B° Unimev – Centro – B°Foecyt x Hospital El Carmen” y Línea 913 “B° Unimev – Centro – D.A.D. – U.N.C. x Casa de Gobierno”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, Chambuleiron, A. Calle, Olavarría, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias

E. González frente a B°Canyamel

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Curupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Curupayti y Rioja

Chambouleiron y A. Calle

A. Calle y Olavarria

Línea 910 “B° Cadore – Centro – B°Foecyt – ap. E. González x H. El Caremn – Mercado Este”

Centro a Control: E. González, Holmberg, 25 de Mayo, E. González, 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Línea 911 “Jesús Nazareno – Centro x Dorrego”

Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.

Paradas Paradores

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Línea 912 “B° UTMA – B° San Cayetano – Centro x Dorrego”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, Castro, Lago Argentino, Einstein, Curupayti, a su recorrido.

Paradas Provisorias

E. González frente a B°Canyamel

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Curupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Castro y Lago Argentino

Lago Argentino y Rioja

Einstein y Curupayti

Línea 914 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra” y Línea 915 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra ap. B° Sol y Esperanza”

Centro a Control: Tirasso, Holmberg, E. Gonzalez, 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias

E. Gonzalez frente al B°Canyamel

E. Gonzalez y 9 de Julio

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Línea 936 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz x Urquiza”

Línea 938 “Maipú – Urquiza – Centro x Puente Olive – Maipú”. Línea 941 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz ap. Casa de Gobierno”, Línea 943 “Maipú – Urquiza – Centro – Pte. Olive – Maipú, Línea 946 “Maipú – Centro x Acceso Este” y Línea 947 “Maipú – Centro ap. Pescara x Acceso Este”

Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias