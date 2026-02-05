Guaymallén: modifican los recorridos de colectivos por las obras en el Acceso Este

Las obras integrales en el Acceso Este, que comenzarán el 9 de febrero, obligarán a modificar los recorridos de varias líneas de colectivos en Guaymallén y a implementar cambios permanentes en la circulación de las laterales.
Las obras integrales en el Acceso Este comenzarán el próximo 9 de febrero y traerán cambios claves en la circulación y el transporte público en el Gran Mendoza. Como parte del proyecto, cuatro grupos de líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales debido a la reorganización de las laterales de la Ruta, especialmente en el departamento de Guaymallén.
Según informaron desde el municipio, los cambios impactarán en las líneas pertenecientes a los grupos 200, 300, 800 y 900, que deberán adaptarse a los nuevos sentidos de circulación establecidos en el marco de la Reforma Integral del Acceso Este.
Cómo serán los cambios de tránsito en el Acceso Este
Las tareas de refuncionalización y ampliación del Acceso Este se desarrollarán en el tramo comprendido entre Arturo González y el Nudo Vial, uno de los sectores más transitados y complejos del área metropolitana. La obra tendrá una duración estimada de 30 meses y contempla modificaciones permanentes en la circulación para mejorar la seguridad vial y la conectividad.
A partir del 9 de febrero, las laterales norte y sur del Acceso Este unificarán su sentido de circulación en toda su extensión:
- Lateral Norte: circulación exclusiva de este a oeste, desde Arturo González hasta el Nudo Vial.
- Lateral Sur: circulación de oeste a este, desde el Nudo Vial hasta Arturo González.
Desde la comuna advirtieron que circular en contramano será sancionado, ya que estos sentidos se mantendrán vigentes durante todo el desarrollo de la obra.
Además de los cambios de circulación, quedará prohibido estacionar en ambas laterales del Acceso Este en el tramo comprendido entre los cruces de Hilario Cuadros–Cañadita Alegre y La Purísima–Curupaytí. Esta medida regirá durante todo el tiempo que duren los trabajos y busca agilizar el tránsito y evitar congestiones.
Cómo serán los cambios en los recorridos de los micros en el Acceso Este
La modificación del sentido de las colectoras obligará a implementar desvíos y ajustes en los recorridos de los colectivos que transitan habitualmente por la zona. Las autoridades adelantaron que los nuevos trayectos de las líneas de los grupos 200, 300, 800 y 900 serán:
GRUPO 200
Línea 221 “Expreso – Las Violetas – Corralitos – Ponce – ap. B° Avenida x Acceso Este”.
Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
- Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
- Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
- Lateral Av. Acceso Este y Estrada
- Lateral Av. Acceso Este y HoussayLateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
- Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
- Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
- Lateral Av. Acceso Este y Olavarria
- Lateral Av. Acceso Este y Villagra
- Lateral Av. Acceso Este y Cane
- Lateral Av. Acceso Este y 9 de Julio
- Lateral Av. Acceso Este y Hino Avanz
- Lateral Av. Acceso Este y Holmerg
- Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
- Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso
- Chacón y Parque de Descanso 1
- Chacón y Parque de Descanso 2
- Salida Parque de Descanso
Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. Acceso Este, Chacón, ida y vuelta hasta Parque de Descanso, Lateral Sur Av. Acceso Este, Ponce, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
- Lateral Av. Acceso Este y Turín
- Lateral Av. Acceso Este y Tirasso
- Bandera de los Andes y Purisima
- Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
- Lateral Av. de Acceso Este y Arenales
- Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda
- Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta
- Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento
- Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros
- Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
- Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
Línea 260 “Pedregal – Rodeo de la Cruz” y Línea 261 “Colonia Bombal – Pedregal”
Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Elpidio González, Lateral Norte Av. Acceso Este, Famatina, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias
- Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
- Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
- Lateral Av. Acceso Este y Estrada
- Lateral Av. Acceso Este y Houssay
- Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
- Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
- Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
- Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
- Lateral Av. Acceso Este y Elpidio González
Control a Centro: Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias
- Lateral Av. Acceso Este y Turín)
- Lateral Av. Acceso Este y Tirasso)
- Bandera de los Andes y Purisima)
- Lateral Av. Acceso Este y Urquiza)
- Lateral Av. de Acceso Este y Arenales)
- Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)
- Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)
- Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)
- Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)
- Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
- Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
Línea 230 “Expreso – Corralitos – Arenales Centro x Acceso Este”
Control a Centro: Bandera de los Andes, Arenales, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
- Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)
- Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)
- Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)
- Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)
- Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
- Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Rondeau, Arenales, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
- Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
- Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
- Lateral Av. Acceso Este y Estrada
- Lateral Av. Acceso Este y Houssay
- Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
- Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
GRUPO 300
Línea 350 “B° Alimentación – B° Viajante – Centro – Cementista – B° Infanta”
Centro a Control: E. González, 9 de Julio, Castro, Control, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
- 9 de Julio y Barrio Privado
- 9 de Julio y Castro
Línea 352 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x Hospital Notti”
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
- E. González frente a B°Canyamel)
- E. González y 9 de Julio
- E. González y Cacheuta
- E. González y Ascasubi
- E. González y Giachino
- E. González y Curupayti
- Cutupayti y Quino
- Curupayti y Quinquela Martín
- Curupayti y Castro
- Curupayti y Rioja
- Rioja y Olavarria
- La Rioja y Virgen de Luján
- La Rioja y Estepe
- La Rioja y Urquiza
Línea 354 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x H. Notti ap. Jesús Nazareno”
Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias
- 9 de Julio y Barrio Privado
- 9 de Julio y Castro
GRUPO 800
Línea 816 “Diferencial – Coquimbito – Mendoza x Av. Acceso Este” y Línea 817 “Maipú – Mendoza – Expreso x Av. Acceso Este – Notti”
Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias
- Lateral Av. Acceso Este y Turín
- Lateral Av. Acceso Este y Tirasso
- Bandera de los Andes y Purisima
- Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
- Lateral Av. de Acceso Este y Arenales
- Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda
- Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta
- Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento
- Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros
- Lateral Av. Acceso Este y Pedernera
- Lateral Av. Acceso Este y Alberdi
Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. de Acceso Este, Ponce, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias
- Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
- Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
- Lateral Av. Acceso Este y Estrada
- Lateral Av. Acceso Este y Houssay
- Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
- Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
- Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
- Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
- Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso
GRUPO 900
Línea 900 “B° Quintanilla – Centro – B° Moreno x 6ta. Sección”. Línea 905 “B° Unimev – Centro – B°Foecyt x Hospital El Carmen” y Línea 913 “B° Unimev – Centro – D.A.D. – U.N.C. x Casa de Gobierno”
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, Chambuleiron, A. Calle, Olavarría, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias
- E. González frente a B°Canyamel
- E. González y 9 de Julio
- E. González y Cacheuta
- E. González y Ascasubi
- E. González y Giachino
- E. González y Curupayti
- Curupayti y Quino
- Curupayti y Quinquela Martín
- Curupayti y Castro
- Curupayti y Rioja
- Chambouleiron y A. Calle
- A. Calle y Olavarria
Línea 910 “B° Cadore – Centro – B°Foecyt – ap. E. González x H. El Caremn – Mercado Este”
Centro a Control: E. González, Holmberg, 25 de Mayo, E. González, 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias
- 9 de Julio y B° Privado
- 9 de Julio y Castro
Línea 911 “Jesús Nazareno – Centro x Dorrego”
Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.
Paradas Paradores
- 9 de Julio y B° Privado
- 9 de Julio y Castro
Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias
- 9 de Julio y B° Privado
- 9 de Julio y Castro
Línea 912 “B° UTMA – B° San Cayetano – Centro x Dorrego”
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, Castro, Lago Argentino, Einstein, Curupayti, a su recorrido.
Paradas Provisorias
- E. González frente a B°Canyamel
- E. González y 9 de Julio
- E. González y Cacheuta
- E. González y Ascasubi
- E. González y Giachino
- E. González y Curupayti
- Curupayti y Quino
- Curupayti y Quinquela Martín
- Curupayti y Castro
- Castro y Lago Argentino
- Lago Argentino y Rioja
- Einstein y Curupayti
Línea 914 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra” y Línea 915 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra ap. B° Sol y Esperanza”
Centro a Control: Tirasso, Holmberg, E. Gonzalez, 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias
- E. Gonzalez frente al B°Canyamel
- E. Gonzalez y 9 de Julio
- 9 de Julio y B° Privado
- 9 de Julio y Castro
- Línea 936 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz x Urquiza”
Línea 938 “Maipú – Urquiza – Centro x Puente Olive – Maipú”. Línea 941 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz ap. Casa de Gobierno”, Línea 943 “Maipú – Urquiza – Centro – Pte. Olive – Maipú, Línea 946 “Maipú – Centro x Acceso Este” y Línea 947 “Maipú – Centro ap. Pescara x Acceso Este”
Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias
- Cochabamba y Las Bodas de Figaro
- Cochabamba y Franklin Villanueva
- Cochabamba y Jenner
- Cochabamba y Talcahuano
- Talcahuano y Saavedra Lamas
- Talcahuano y Molina Cabrera
- Rondeau frente a Carrefour