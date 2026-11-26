La concesionaria mantiene entre 9 y 12 frentes de trabajo sobre los 329 kilómetros del corredor. Las tareas pueden provocar interrupciones de entre dos y tres horas y se concentran en sectores como Cacheuta, Potrerillos y el tramo hacia Uspallata.

Los pozos y el deterioro de la Ruta Nacional 7, uno de los principales corredores de conexión entre Mendoza y Chile, seguirán siendo parte del paisaje durante varios meses. La empresa a cargo de la concesión estima que los trabajos de bacheo continuarán durante todo 2027 y que podrían estar terminados antes de que comience 2028.

Las tareas comenzaron el 6 de octubre, cuando el tramo comprendido entre el arco de Desaguadero y el límite internacional con Chile pasó a manos de una empresa privada. Actualmente hay entre 9 y 12 frentes de trabajo abiertos en distintos puntos de los 329 kilómetros concesionados.

El objetivo de esta primera etapa es recuperar los sectores más deteriorados de la calzada mediante trabajos de bacheo, principalmente en caliente. Sin embargo, las lluvias y las altas temperaturas complican las tareas y pueden modificar el ritmo de avance.

Cuáles son los sectores más deteriorados de la Ruta 7

Entre los puntos que presentan mayores dificultades se encuentran Cacheuta, Potrerillos y el tramo que conecta con Uspallata. También se identificaron sectores afectados desde la zona de la destilería de Luján de Cuyo.

Desde la concesionaria explicaron que el deterioro responde, entre otros factores, a más de 15 años de falta de mantenimiento sostenido. Según indicaron, la ausencia de trabajos preventivos, como el sellado de fisuras, favoreció la aparición y el crecimiento de baches.

El frío, las lluvias y el tránsito pesado son algunos de los factores que más afectan el estado del asfalto, especialmente en los tramos de montaña.

Cómo se realizan los trabajos de bacheo

La mayor parte de las intervenciones se realiza mediante bacheo en caliente, una técnica que busca ofrecer mayor durabilidad que las reparaciones de emergencia.

El procedimiento comienza con el recorte de la zona dañada para darle una forma regular al sector que se va a reparar. Luego se eliminan los bordes deteriorados, se impermeabiliza la superficie y se coloca el material asfáltico.

Cuando las condiciones climáticas no permiten realizar ese procedimiento, se puede recurrir al bacheo en frío, aunque desde la empresa aclararon que se utiliza principalmente en situaciones de emergencia.

Este tipo de reparación puede volver a deteriorarse con las lluvias y el paso constante de camiones y vehículos pesados. Por eso, la prioridad está puesta en el bacheo en caliente durante las jornadas sin precipitaciones.

Habrá cortes de hasta tres horas mientras trabajan las máquinas

Los trabajos pueden generar demoras para quienes circulan por la Ruta 7 hacia Chile o en sentido contrario. Las intervenciones se realizan sobre una de las dos manos de circulación, por lo que se habilita el tránsito por la calzada restante.

De acuerdo con lo informado por la concesionaria, los cortes momentáneos suelen extenderse entre dos y tres horas, dependiendo del sector y de las tareas que deban realizarse.

Qué pasará con los peajes de la Ruta 7

Actualmente, el corredor cuenta con dos estaciones de peaje: una en La Paz y otra en Las Cuevas. La posibilidad de incorporar nuevos puntos de cobro está en evaluación, aunque por el momento no hay una decisión confirmada.

Desde la concesionaria señalaron que, durante esta primera etapa, la prioridad está puesta en las tareas de recuperación y puesta en valor de la ruta. También aclararon que el monto del peaje no fue modificado en el marco del inicio de la concesión y que se mantiene lo establecido en el contrato firmado con Nación y Vialidad Nacional.