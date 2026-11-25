Un video que se viralizó en las redes expuso los enormes pozos que complican la circulación por la Ruta 7, en plena alta montaña mendocina. Las imágenes reavivaron los reclamos de los conductores y las críticas por el estado de un camino clave para la provincia.

“Qué hermosa está la Ruta 7“. Con ironía, un usuario de TikTok compartió un video que expone el deterioro de la calzada en la alta montaña mendocina. En las imágenes se observan pozos de importantes dimensiones y vehículos que deben realizar maniobras para esquivarlos, una situación que reavivó las críticas por el estado de uno de los caminos más transitados de Mendoza.

Los reclamos por los baches y las malas condiciones de circulación no son nuevos. Aunque recientemente se realizaron trabajos de reparación en el sector de la Destilería, los conductores advierten que los problemas se extienden a distintos tramos de la Ruta Nacional 7.

El video generó numerosas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la falta de mantenimiento y señalaron que se trata de un problema acumulado durante años, al que atribuyeron también el intenso tránsito de camiones.

Otros apuntaron contra la exigencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y cuestionaron que se controle el estado de los vehículos mientras deben circular por rutas con pozos de esas dimensiones.

Así lo mostró el usuario de TikTok Pringles Gabi. En las imágenes se puede ver el deterioro de la calzada, los baches, pozos y banquinas deterioradas.

Los accidentes y los problemas para circular por la Ruta 7

El deterioro de la calzada volvió a quedar en evidencia durante los últimos días, con distintos accidentes que ocurrieron en el corredor internacional.

El sábado 21 de noviembre, un conductor brasileño que viajaba hacia Chile en una Toyota Hilux alquilada trató de esquivar dos pozos, reventó dos cubiertas y volcó a la altura del control de Los Árboles, en Potrerillos.

Ese mismo día, un camión despistó cerca de Puente del Inca y su conductor tuvo que ser trasladado al hospital de Uspallata.

Además, los automovilistas advierten sobre la presencia de baches difíciles de esquivar. En algunos sectores, las dimensiones de los pozos obligan a realizar maniobras bruscas que pueden representar un riesgo para quienes circulan por la ruta y sus acompañantes.

Qué obras están previstas para la Ruta 7 en Mendoza

Mientras crecen los reclamos por el estado del corredor, el 7 de octubre comenzó oficialmente la concesión del Corredor Cuyo, a cargo del consorcio Caminos del Aconcagua. El contrato contempla tareas de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial en el tramo mendocino, desde Desaguadero hasta el paso internacional Cristo Redentor.

La primera etapa del plan incluye trabajos de bacheo asfáltico, sellado de fisuras, reparación de banquinas, renovación de señalización y recuperación de la iluminación.

Según lo informado por la concesionaria, el programa inicial contempla más de 260.000 metros cuadrados de bacheo y la aplicación de 14.000 toneladas de mezclas asfálticas.