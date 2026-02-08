Ropa importada y barata en Mendoza: qué son los fardos y dónde conseguir prendas económicas

La venta de ropa importada por fardos crece en Mendoza como alternativa frente a los altos precios de la indumentaria, con ferias y locales que ofrecen prendas a valores más bajos que el comercio tradicional.

Los fardos de ropa importada se convirtieron en uno de los modelos de venta que más crecieron en el último tiempo en Mendoza.

Con precios más bajos y variedad de marcas, esta modalidad se convirtió en una forma de renovar el placard sin que el gasto impacte tanto en el bolsillo.

El fenómeno se explica, en gran parte, por el alto costo de la indumentaria en Argentina. Con precios locales cada vez más elevados y mayores facilidades para importar, muchos emprendedores encontraron en este formato una oportunidad de negocio.

Cómo funciona la venta por fardos

La mecánica es directa. Los vendedores compran fardos que suelen pesar alrededor de 40 kilos, con distintos tipos de mercadería: desde prendas premium o nuevas con etiqueta hasta ropa usada en muy buen estado. El valor del fardo depende de esa calidad y del tipo de marcas incluidas.

Una vez que la ropa llega al país, cada comerciante define su modalidad de venta: puede fraccionar la mercadería y ofrecerla por prenda, armar bolsones más pequeños para revendedores o vender directamente por kilo al público.

Según explican quienes trabajan con este sistema, en los fardos es común encontrar marcas reconocidas como Nike, Adidas, Fila, entre otras etiquetas deportivas y urbanas.

Cuánto cuestan las prendas

Los precios varían según la calidad y el formato de venta, pero suelen ubicarse muy por debajo de los locales tradicionales. En general, las prendas se consiguen a valores accesibles, ya sea comprando por unidad o por kilo, lo que permite armar combos o llevar más cantidad por el mismo presupuesto.

Dónde comprar en Mendoza

En la provincia ya funcionan distintos espacios que trabajan con este sistema de ropa importada.

En Godoy Cruz

Uno de ellos está ubicado debajo del puente de calle Minuzzi y Costanera, en Godoy Cruz, donde se venden principalmente prendas deportivas por unidad.

El local atiende de martes a viernes de 9 a 16 y sábados de 9 a 14.

En Maipú

Otra propuesta se encuentra en Maipú, sobre carril Rodríguez Peña al 4700, cerca de carril Ponce. Allí funciona un galpón familiar que vende ropa importada por kilo y por fardos, con opciones para mujeres, hombres y niños, además de algunos artículos para el hogar como toallas y cortinas.

En este caso, parte de la mercadería es usada en excelente estado y otra parte nueva con etiqueta. En algunos momentos abren los fardos frente a los clientes para mostrar el contenido.

Atienden de lunes a viernes de 9.30 a 18.30 y sábados de 8.30 a 13.30, y reciben pagos en efectivo y transferencias.