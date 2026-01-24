Ropa importada y barata en Mendoza: ferias donde podés conseguir prendas a precios accesibles

Las ferias de ropa importada ganan más presencia en Mendoza, con propuestas que combinan variedad de prendas y precios accesibles.

La venta de ropa importada a bajo costo gana terreno en Mendoza. Ferias ofrecen prendas deportivas, urbanas y casuales de marca, que traídas desde Estados Unidos se convierten en una opción cada vez más elegida frente a los altos precios del comercio tradicional.

Aunque durante años cruzar a Chile fue la opción más elegida para conseguir ropa más barata, hoy en distintos puntos de Mendoza ya se pueden encontrar propuestas similares.

¿Dónde quedan?

Un galpón en Maipú

Una propuesta que despierta interés está ubicada en Maipú, sobre carril Rodríguez Peña al 4700, cerca de carril Ponce.

El emprendimiento funciona en un galpón y comenzó hace poco más de dos meses.

En el lugar se vende ropa que llega directamente desde Estados Unidos, tanto usada en excelente estado como nueva con etiqueta. Tienen indumentaria para mujeres, hombres y niños, en todos los talles, además de ropa deportiva y productos para el hogar como toallas, toallones y cortinas.

El horario de atención es:

Lunes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas

Sábados, de 8.30 a 13.30 horas

Un outlet bajo el puente en Godoy Cruz

Otro de estos espacios funciona debajo del puente de calle Minuzzi y Costanera, en Godoy Cruz. Allí se ofrecen prendas deportivas y urbanas de marca a valores más bajos que en los locales tradicionales.

El outlet atiende: