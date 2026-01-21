Feria Americana en Mendoza: dónde y cuándo podés conseguir ropa nueva y barata traída de Estados Unidos

Bajo el puente de calle Minuzzi y Costanera, en Godoy Cruz, funciona una feria americana que vende ropa de marca traída desde Estados Unidos, con precios bajos y promociones que atraen a cada vez más mendocinos.

En un contexto donde llegar a fin de mes se vuelve cada vez más difícil, muchos mendocinos y muchas mendocina buscan alternativas para generar ingresos y, al mismo tiempo, consumir de forma más accesible.

A las ferias barriales, outlets tradicionales y la venta de ropa por kilo, ahora se suma una propuesta que llama la atención por su formato y sus precios: la venta de indumentaria importada directamente desde Estados Unidos.

Se trata de un outlet que funciona bajo el puente de calle Minuzzi y Costanera, en Godoy Cruz, donde se ofrecen prendas deportivas de marca a valores muy por debajo de los que se consiguen en locales tradicionales.

La iniciativa nació, según cuentan desde el lugar, como una respuesta a los altos costos de alquiler e impuestos que hoy hacen casi imposible sostener un comercio convencional.

“Los alquileres de los locales son carísimos, más los impuestos se hace muy difícil pagar los costos entonces se nos ocurrió esta gran idea”, explicaron. Incluso, para algunos, el proyecto llegó en un momento clave: “Perdí mi trabajo de ocho años el 30 de diciembre y esta oportunidad me vino genial”.

Aunque muchos mendocinos cruzan a Chile en busca de mejores precios, la realidad es que en algunos puntos de la provincia ya se pueden encontrar opciones similares. En este caso, la ropa llega en fardos desde Estados Unidos y, según destacan los vendedores, se trata de prendas nuevas o en muy buen estado, todas de marca.

“La gente piensa que en la feria americana es todo ropa usada, pero no. Es ropa que viene de Estados Unidos en muy buen estado y todo de marca”, aclararon una vendedora. Entre las ofertas se destacan remeras desde $8.000, con promociones de dos por $15.000, pantalones deportivos de hombre a $10.000 y prendas femeninas desde $8.000, que se pueden combinar en promociones similares.

El outlet atiende de martes a viernes de 9 a 16 horas y los sábados de 9 a 14 horas. La propuesta ya atrae a vecinos de la zona y a quienes llegan por recomendación o a través de redes sociales.

“Vivo cerca y me enteré que convenía comprar. Compré remeras y pantalones, muy barato y buena calidad. Me llevé ocho remeras y un short por $45.000. En cualquier otro lado una sola remera sale $35.000”, contó un cliente. Otro vecino destacó que siempre se detiene a mirar: “Hay linda ropa y buenos precios. Es una buena opción para comprar”.

Las redes sociales también cumplen un rol clave. “Lo vi en Facebook, me pareció interesante y le dije a mi hija para ver si es cierto, sobre todo por los precios y la calidad de la ropa”, relató otro comprador.