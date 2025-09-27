Robótica para jóvenes: capacitate gratis y sumate al nuevo Equipo Municipal

Una iniciativa pensada para que los jóvenes exploren el mundo de la robótica de forma gratuita y puedan sumarse al equipo municipal.

El Municipio de Guaymallén lanzó una convocatoria para que estudiantes de escuelas secundarias se unan al nuevo Equipo Municipal de Robótica.

No hace falta tener experiencia previa: solo ganas de aprender, trabajar en equipo y representar a su escuela y al departamento en competencias.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden inscribirse jóvenes de entre 12 y 17 años que residan en Guaymallén.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener interés en robótica, programación e innovación.

Compromiso para asistir a capacitaciones y participar en actividades.

Beneficios de participar

Capacitación gratuita en robótica y programación.

Certificado oficial de participación.

Experiencia en trabajo colaborativo y resolución de problemas.

¿Cómo inscribirte?

Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de octubre.

Para participar, completá el formulario en este enlace: