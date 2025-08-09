Robó una moto y quiso venderla: detienen a un joven de 18 años en Las Heras

La víctima dejó su moto estacionada frente a una carnicería, y tras el robo, el joven intentó venderla por 400 mil pesos.

Un joven de 18 años fue detenido en Las Heras tras robar una moto y tratar de venderla.

El hecho ocurrió en la intersección de Lisandro Moyano y Balcarce.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la víctima, un hombre de 37 años, llamó al 911 para denunciar que su motocicleta Honda Titán 150cc negra había desaparecido después de dejarla estacionada frente a una carnicería.

Luego de recibir la denuncia, la Policía comenzó una investigación que permitió identificar que la moto robada estaba siendo ofrecida a la venta en el Barrio Santa Teresita por 400.000 pesos. Gracias a esta rápida acción, las autoridades pudieron actuar de inmediato.

Bajo la supervisión de la Dra. Vargas, de la Oficina Fiscal N°2, la Unidad Investigativa Departamental se dirigió al Barrio Belgrano, donde encontraron al sospechoso y recuperaron la motocicleta.

El joven fue detenido y trasladado a la Subcomisaría Iriarte, quedando a disposición de la Justicia.