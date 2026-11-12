Robaron rosales del Parque San Martín: qué multas pueden recibir quienes dañen los espacios públicos en Mendoza

El Ministerio de Energía y Ambiente denunció la sustracción de plantas en el tradicional Rosedal de la Ciudad de Mendoza y advirtió que habrá sanciones. El Código Contravencional contempla multas de hasta 4.000 unidades fiscales para determinadas conductas contra el ambiente.

Arrancaron y se llevaron varios rosales de los canteros del Rosedal del Parque General San Martín, uno de los paseos más emblemáticos de Mendoza. El hecho fue denunciado este jueves por el Ministerio de Energía y Ambiente, que repudió el daño al patrimonio público y advirtió que quienes vandalicen los espacios verdes de la provincia pueden recibir importantes multas económicas que pueden llegar hasta los $720.000.

La situación generó preocupación por el deterioro de uno de los sectores más tradicionales del principal pulmón verde de la provincia. Desde el Gobierno remarcaron que la conservación del parque es una responsabilidad compartida y recordaron que existen normas específicas para proteger su flora y su patrimonio paisajístico.

Qué multas establece la ley por dañar el Parque San Martín

El Parque General San Martín está declarado Área Ambiental Urbana Protegida (A.A.U.P.) por la Ley provincial 6394. La normativa contempla sanciones para quienes provoquen daños o alteraciones en sus bienes naturales, culturales y paisajísticos.

En particular, la ley establece multas para las conductas que afecten el patrimonio protegido. La sanción depende de la entidad del daño y de las características de la infracción constatada.

Por eso, la sustracción de rosales no tiene necesariamente una multa única y automática: las autoridades deben determinar qué normativa corresponde aplicar y cómo se encuadra el hecho denunciado.

Cuánto pueden llegar a costar las multas arrancar flores y llevarse rosas en los parques de Mendoza

El Código Contravencional de Mendoza (Ley 9099) también contempla sanciones para determinadas conductas contra el ambiente.

El artículo 138 establece multas de entre 1.500 y 4.000 unidades fiscales, arresto de 15 a 40 días y la obligación de realizar cursos sobre medio ambiente para quienes destruyan o depreden flora silvestre nativa en las condiciones previstas por la norma, o provoquen una alteración sustancial de un área natural protegida.

Desde el Ministerio de Ambiente indicaron que este tipo de acciones pueden recibir multas de hasta $720.000.

Por qué el Rosedal es uno de los paseos históricos de Mendoza

El Rosedal forma parte del Parque General San Martín, en la Ciudad de Mendoza, y es uno de los sectores más tradicionales del paseo. Fue inaugurado el 31 de diciembre de 1919 y diseñado por el arquitecto Raúl Jacinto Álvarez, con inspiración en los jardines paisajísticos franceses e ingleses.

En una de sus intervenciones de puesta en valor, el Gobierno provincial informó la plantación de 4.500 rosales de 38 variedades, distribuidos en canteros especialmente acondicionados para su crecimiento y riego.